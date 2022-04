Apuntan juarenses al Maratón de Boston

Con orgullo de representar a esta frontera, los corredores juarenses Cynthia Castellanos, Javier González y Ángel Zúñiga se declararon listos para competir por primera ocasión en el Maratón de Boston el próximo 18 de abril en Massachusetts, luego de que este domingo la comunidad JRZ Running Team organizara un evento de despedida en El Chamizal para desearles éxito en esta aventura.

“Esto no lo creo. Hace seis años no corría, era una persona sedentaria y esto me cambió la vida. Esto es como las olimpiadas para los corredores que no somos profesionales”, expresó Cynthia Castellanos durante el evento.

Para competir en este prestiogoso e importante maratón se requiere de una marca mínima en algún evento oficial, dicha marca debe enviarse al momento de registrarse y luego los organizadores de la carrera verifican que los datos sean correctos y emiten la lista de corredores aceptados, que se limitará a un total de 30 mil para la edición de este año.

“Nos costó mucho trabajo, mucho sacrificio lograr una marca de este tipo. Éste es el único maratón que se necesita un tiempo (para competir). Tenemos una preparación de 12 semanas”, comentó Ángel Zúñiga.

“Esto es algo que ya había intentado desde hace mucho tiempo, tengo 25 maratones, éste sería el 26, pero esta calificación es el premio de eso”, dijo emocionado Javier González.

La marca con la que Castellanos consiguió su calificación fue de 3:49:00 horas, la marca límite en su categoría (50-54 años) era de 3:55:00 horas. El tiempo de Zúñiga fue de 3:04:32 horas en la categoría 40-44 años, con marca mínima de 3:10:00 horas. Mientras que la marca de González para calificar fue de 3:24:00 horas, su marca mínima (50-54 años) era de 3:25:00 horas.

“Mi objetivo es terminar el maratón. Cuando tenga la medalla en mis manos, la medalla del unicornio, va a ser un logro que en mi vida pensé en lograrlo”, externó la corredora Castellanos Flores.

“El objetivo es bajar mi tiempo de las tres horas, he estado trabajando para conseguir ese tiempo muchos años y me siento preparado para hacerlo” comentó Zúñiga Hernández.

La tercia de corredores fronterizos viajará a Massachusetts el 16 de abril para contar con un par de días de adaptación y correr los 42.195 kilómetros en Boston el lunes 18 del mismo mes.

“Voy a disfrutarlo, pero también a dar mi mejor papel y quiero mejorar mi tiempo”, dijo González Rodríguez al cuestionarle sobre su objetivo.

CONÓZCALOS…

Cynthia Castellanos Flores

Edad: 50 años

Fecha de nac.: 12 de diciembre de 1971

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Peso: 44 kg

Estatura: 1.49 m

Disciplina: Carrera pedestre

Marca: 3:49:00 horas

Vicente Javier González Rodríguez

Edad: 54 años

Fecha de nac.: 7 de julio de 1967

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Peso: 68 kg

Estatura: 1.67 m

Disciplina: Carrera pedestre

Marca: 3:24:00 horas

Ángel Estebanhé Zúñiga Hernández

Edad: 42 años

Fecha de nac.: 28 de noviembre de 1979

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Peso: 79 kg

Estatura: 1.73 m

Disciplina: Carrera pedestre

Marca: 3:04:32 horas

TOME NOTA…

Maratón de Boston 2022

Edición: 126

Fecha: Lunes 18 de abril

Distancia: 42.195 km

Corredores: 30,000 (todas las categorías)

(Boston, Massachusetts)