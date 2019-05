Apunta War of Will al Belmont

Baltimore.- El propietario Gary Barber llamó al entrenador Mark Casse por cuarta ocasión 11 horas después de que War of Will ganara el Preakness.

Sólo que esta vez Casse estaba en medio de una conferencia de prensa con los reporteros en la mañana después a su primera victoria de la Triple Corona.

“Todo está bien, y vamos ir al Belmont ¿verdad?”, dijo Casse a Barber con una picaresca sonrisa. “Sólo bromeaba. Eso me lo acabo de inventar”.

Bueno, no del todo.

Asumiendo que todo sale bien en las próximas semanas, según Casse “hay una muy buena oportunidad”, de que War of Will se dirija al Belmont Stakes el 8 de junio en Nueva York. Si gana, será el primer caballo desde Afleet Alex en el 2005 en no haber ganado el Kentucky Derby antes de resultar victorioso en el Preakness y en el Belmont, y se convertiría en el finalista al reconocimiento del caballo tresañero del año.

“Es la tercera carrera de la Triple Corona, ¿quién no querría ganarla?”, dijo Casse ayer. “Hay sólo tres carreras de la Triple Corona, y son muy importantes. Creo que si uno lo puede hacer, uno debería hacerlo…

“Eso es lo que hacemos. Competimos”.

Aquellos que vieron el Preakness seguro se percataron de un caballo que corrió la carrera entera y un poco más después de haber tirado a su jinete al salir del arrancadero, una escena que –una vez que quedó claro que el jockey John Velázquez se encontraba bien– sirvió como recordatorio de cuánto a los caballos purasangre les encanta correr. Bodexpress ofreció un memorable espectáculo, mientras que War of Will nos mostró todo su potencial en Pimlico.

El Belmont es otra sustancial prueba para el talentoso War of Will, debido a que es una tercera carrera en seis semanas y es la más larga de las carreras de la Triple Corona, de una y media millas.

No habrá una revancha del Kentucky Derby con Maximum Security, quien fue descalificado por interferir con War of Will, ni con Country House, caballo al que se le otorgó el primer lugar, y que desde entonces no ha podido correr debido a que se encuentra enfermo. Y el dos veces ganador de la Triple Corona, el entrenador Bob Baffert, dijo que probablemente no inscribirá a Improbable en el Belmont después de no haber ganado nada de dinero en el Kentucky Derby y el Preakness, carreras en las que figuró como el favorito.

Pero War of Will podría contender con otros que también estuvieron en el Derby, como Tacitus, Master Fencer y quizás Game Winner de Baffert, también podrían participar Everfast, el caballo que llegó en segundo lugar a la meta en el Preakness, Owendale, quien quedara en tercer lugar, y Signalman, quien se colocó en el noveno lugar.