Apunta UACJ al Nacional

Con la mira puesta en lograr el pase a la fase nacional, equipos deportivos y atletas de la UACJ competirán desde hoy en la Universiada Regional 2023 que tiene por sede la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

En esta etapa tomarán parte escuelas de nivel superior de los estados de Chihuahua, Zacatecas y Durango y competirán en las disciplinas de handbol, futbol bardas, futbol asociación, ajedrez, boxeo, tenis, poomsae, taekwondo, tenis de mesa, tochito, basquetbol, basquetbol 3x3, tiro con arco, beisbol, karate do, softbol, voleibol sala, voleibol de playa y halterofilia.

La UACJ estará representada en la mayoría de esas disciplinas.

En los deportes de conjunto, los Indios entran hoy en acción en tres deportes, futbol bardas varonil, futbol asociación ambas ramas y handbol ambas ramas.

A las 8:00 de la mañana, la UACJ se mide a la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho (BENMAC) en futbol varonil, y a las 6:00 pm a los anfitriones.

En futbol asociación femenil, las Inditas debutan este martes a las 10:00 am contra sus archirrivales Adelitas de la UACH, y a las 5:00 de la tarde enfrentarán a la UJED.

El futbol varonil de la UACJ juega su primer partido de hoy a las 8:00 de la mañana contra la UJED, mientras que a las 6:00 pm medirán fuerza con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

También a las 8:00 de la mañana, pero en el handbol femenil, las Inditas se medirán a la UACH, y a las 3:00 pm tendrán como rival a la UAZ. En la rama varonil, la UACJ chocará con la UACH a las 10:00 am y con la UAZ a las 7:00 pm.

A partir de mañana tocará el turno a deportes individuales como ajedrez, boxeo, tenis, tenis de mesa, taekwondo y poomsae.

El jueves 4 de mayo, las Inditas de basquetbol tendrán dos partidos, a las 10:00 am contra la UAZ y a las 9:00 de la noche contra el Instituto Tecnológico de Durango. También ese día, los varones jugarán contra la UAZ a las 10:00 de la mañana y contra la Autónoma de Durango a las 9:00 de la noche.

De igual manera, el jueves debutarán los equipos varonil y femenil de tochito de la UACJ. Los Indios van primero contra la UAZ a las 8:00 am y contra la UACH a las 5:00 pm, mientras que las Inditas se miden a las 9:30 am a la UACH y un día después a la UAZ a las 9:30 am.

Universiada Regional 2023

Durango, Dgo.

Para hoy

Futbol bardas varonil

8:00 am, UACJ vs BENMAC

6:00 pm, UJED vs UACJ

Futbol asociación femenil

10:00 am, UACH vs UACJ

5:00 pm, UJED vs UACJ

Futbol asociación varonil

8:00 am, UJED vs UACJ

6:00 pm, UAZ vs UACJ

Handbol femenil

8:00 am, UACJ vs UACH

3:00 pm, UACJ vs UAZ

Handbol varonil

10:00 am, UACH vs UACJ

7:00 pm, UAZ vs UACJ