Apunta Rodrigo Montoya al bicampeonato mundial de racquet

Rodrigo Montoya quiere convertirse en el primer jugador latinoamericano y obviamente mexicano, en conseguir un bicampeonato mundial en racquetbol, cuando acuda a su cita este próximo mes de diciembre a Guatemala.

“Para este mundial que ya está en puerta, estaré más relajado, ya conozco la competencia, y pienso que no estaré tan preocupado como la última vez, sino que ahora los objetivos, que son los mismos, será jugar de una manera inteligente y disfrutando del juego y así buscar el campeonato que me permita refrendar mi título y hacer historia”.

El otro mexicano que tiene un título mundial es el aún activo bajacaliforniano Álvaro Beltrán.

El chihuahuense de 25 años refirió que el máximo objetivo trazado para este año es refrendar a capa y espada su campeonato mundial, obtenido hace tres años en Costa Rica, por lo que no ha dejado de prepararse lo mejor posible.

“Esa fue la idea, competir en varios torneos en todo este tiempo de reactivación para seguir agarrando el ritmo, ya que en este deporte es básico andar en la jugada”.

“Me siento muy bien por ahora, no he dejado de entrenar y darlo todo en los torneos desde la obtención de mi campeonato nacional a principios de año y la verdad me siento muy emocionado de volver a la cancha y quedarme con lo que aún me pertenece, el campeonato mundial”.

Rodrigo tuvo un regreso de oro tras más de un año de inactividad en el pasado nacional selectivo mayor en Monterrey donde se alzó con el título de Singles, de una manera categórica y sin dejar duda alguna que hoy por hoy es el jugador más importante que tiene México a nivel mundial.

“Sabíamos que la presión y los nervios por la obligación de ganar para salir adelante en ese momento nos iban a hacer presa pero afortunadamente me liberé de todo estrés y me dediqué a jugar y hacer lo que yo sé y he aprendido durante tantos años en este deporte”.

Cabe recordar que este campeonato mundial de la Federación Internacional de Racquetbol se debió desarrollar el año pasado en México, en San Luis Potosí pero por razones de la pandemia se pospuso para éste 2021 del 1 al 6 de diciembre con nueva sede, Guatemala, país centroamericano que cuenta con un impresionante complejo deportivo para esta disciplina.

De cerca…

Nombre: Rodrigo Montoya Solís

Edad: 25 años

Fecha de Nac: 4 junio 1996

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 80 kg

Estatura: 1.89 m

Disciplina: Racquetbol

Experiencia: 15 años

Estudia Maestría en Administración en la UACH. Es Ingeniero Aeroespacial

Para saber…

En la disciplina del racquetbol modalidad singles, Rodrigo Montoya se convirtió en el 2018 en el primer chihuahuense en ser campeón mundial y en el 2019 en el primer chihuahuense en brindarle a México y Latinoamérica, doble medalla de oro (singles y dobles) en unos Juegos Panamericanos.