Apunta Reza al nacional de kick boxing

Después de su travesía en Roma, Italia, donde compitió en el Mundial de Artes Marciales Mixtas y terminó en la cuarta posición, el peleador juarense Sebastián Reza se prepara para asistir al Campeonato Nacional de Kick Boxing en la Ciudad de México, que se desarrollará en noviembre.

Sebastián Saúl fue uno de los cuatro mexicanos que asistieron al Campeonato Mundial Juvenil de Artes Marciales Mixtas al que también asistieron Irving Cuevas así como los gemelos Ari y Andrey Bonilla.

“Lamentablemente no trajimos el primer lugar, que era el objetivo, pero es una experiencia de la que estamos aprendiendo y estamos trabajando los detalles que nos faltaron realizar allá”, expresó el peleador fronterizo.

El Mundial Juvenil de este deporte se realizó el pasado mes de agosto, competencia en la que Reza sostuvo dos encuentros de fase regular, el primero ante un representante de Portugal, al que venció, y otro ante un luchador ruso, con el que tuvo la derrota y lo dejó fuera de avanzar a la fase de eliminatoria.

El juarense logró escalar en la cuarta posición por el desempeño en sus dos combates y ahora se enfoca en regresar al Mundial Juvenil el próximo año, pero antes deberá sumar los puntos necesarios para conseguir su boleto.

“Fue una experiencia completamente nueva que me gustaría volver a vivir y poder sacarme esa espinita que se me quedó para ir por el primer lugar”, dijo el peleador.

Reza García tiene en puerta el Campeonato Nacional de Kick Boxing en la Ciudad de México, algo que considera puede servir como complemento para su preparación en las Artes Marciales Mixtas.

“El kick boxing es un elemento de las artes marciales mixtas porque los combates se inician de pie con golpeos, patadas, entonces es el complemento”, dijo Sebastián.

El Campeonato Nacional de Kick Boxing se desarrollará el 17 de noviembre en la Ciudad de México. El objetivo del artemarcialista juarense en esta competencia es regresar a la frontera con la medalla de oro.

De esta manera el deportista de 15 años cerraría el 2019, aunque no descarta alguna otra competencia que surja durante estos días. El reto ahora es buscar calificar al Mundial Juvenil 2020, para eso requiere terminar en el primer sitio del ranking nacional para asegurar su cupo en su categoría.

“Se acumulan puntos a lo largo del primer semestre del año, primero es el Municipal, luego el Estatal y Regional para calificar al Nacional, ya en el Nacional ven tu puntuación y así se decide”, explicó el artemarcialista de 52 kilogramos.