Apunta juarense a Mineras

Cortesía

Con el sueño intacto de pertenecer al roster de las Mineras de UTEP, la juarense Marian Ovalle iniciará su travesía en el voleibol colegial de Estados Unidos, pues anunció su incorporación al New Mexico Military Institute (NMMI), equipo en el que jugará durante la temporada 2021 de la NJCAA (División 1).

La voleibolista de 18 años ya terminó su primer semestre en la escuela de Nuevo México y tuvo la oportunidad de entrenar con los Broncos entre septiembre y noviembre de este año, con miras a la temporada 2021, que arrancará el próximo 20 de enero.

“Me pude integrar muy bien al equipo. Sólo me queda adaptarme un poco más al idioma y a los entrenamientos, pero estoy emocionada, ya quiero comenzar la temporada”, comentó la deportista fronteriza.

La idea de Ovalle era iniciar su etapa universitaria con UTEP, pero por la pandemia tuvo algunas complicaciones para llenar todos los requisitos que la escuela paseña exige para ingresar a su programa, por lo que tuvo que buscar otra opción.

“Cuando empezó lo del Covid me faltaron algunos exámenes por hacer y por eso no pude ingresar”, explicó la fronteriza. “El coach de UTEP (Ben Wallis) conoce a la entrenadora de esta escuela (NMMI), por lo que estuvimos de acuerdo los tres en irme para allá un año y no quedarme sin actividad”, añadió.

Otro de los obstáculos que tuvo la voleibolista durante este segundo semestre del año fue el Covid, ya que en una de las pruebas protocolarias del NMMI arrojó positivo y se perdió algunos entrenamientos, aunque afortunadamente no presentó ningún síntoma.

“La pasé mal porque ya tenía cinco meses sin entrenar y luego volver a empezar, veía que me estaba yendo bien. Estuve en cuarentena dos semanas, sin salir de mi cuarto, y todo eso fue contraproducente”, relató la deportista fronteriza.

La jugadora de 1.79 metros de estatura se encuentra de vacaciones y reportará con los Broncos en enero para iniciar la temporada 2021 en la NJCAA y demostrar su talento en la duela para posteriormente buscar la transferencia a UTEP.

“Estoy muy feliz con este equipo. Quiero ganar la temporada, quiero el primer lugar de la División 1 con los Broncos”, sentenció Ovalle Leyva.

Conócela

Marian Aylín Ovalle Leyva

Edad: 18 años

Fecha de Nac.: 14 de septiembre de 2002

Lugar de Nac.: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.79 m

Peso: 69 kg

Disciplina: Voleibol

Equipo: Broncos de NMMI (NJCAA)

Logros

- Bronce en Copa Panamericana 2019 Sub-18 con Selección Mexicana

- Participación en Campeonato Mundial 2019 Sub-20 con Selección Mexicana

- Participación en Campeonato Mundial 2019 Sub-18 con Selección Mexicana

- Oro y MVP en la Copa Mazatlán 2019

- Deportista del Año de Ciudad Juárez 2019 en la categoría Talento Deportivo