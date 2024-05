Apunta al Mundial

Como parte de la Selección Mexicana U-18 femenil de basquetbol, la juarense Mariana Mendivil estará en el Premundial que se efectuará en Colombia del 17 al 23 de junio de este año, luego de haber colaborado a que el equipo nacional lograra el segundo lugar en el Centrobasquet del 2023.

De 18 años de edad, Mendivil está en el último año de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey Campus Juárez, y cuenta con 12 ofertas de universidades de México y tres de Estados Unidos para estudiar Negocios, que es la carrera que ha elegido.

“La verdad muy contenta, muy contenta de pasar al Premundial y buscaremos conseguir esa medalla también para el siguiente paso, que es el Mundial”, compartió la jugadora fronteriza.

-¿Cómo fue tu experiencia en el Centrobasquet con la Selección?

“Pues inexplicable la verdad, una experiencia muy bonita, una experiencia inigualable, donde jugamos contra Nicaragua, la final contra Puerto Rico, o sea, niñas muy buenas, inexplicable la experiencia que viví”.

De ese torneo centroamericano aprendió que cada día tiene que mejorar, pues Mariana se dio cuenta de que al salir del país hay jugadoras de mayor nivel que ella, pero eso mismo la impulsa a mejorar para estar al nivel de las otras basquetbolistas.

-¿Cómo te motiva ser seleccionada nacional?

“La verdad que me motiva mucho. El tener el nombre de México para mí es algo muy grande, entonces yo creo que es como mi motivación del día a día, en mis entrenamientos y en todo lo que hago conforme al básquet, entonces sí, una motivación muy grande”.

Al igual que el de muchas jugadoras, el sueño de Mariana también es llegar a la Selección mayor, pero sabe que el camino puede ser todavía un poco largo.

“Pues primeramente es la universidad porque ya estoy en mi último año de preparatoria, ya voy para la universidad y ese es el paso inicial. Ya después de terminar mi universidad sería jugar profesional o las oportunidades que se me den”.

-¿Dónde vas a continuar tus estudios?

“La verdad todavía no sé, tengo 12 ofertas de universidad, entonces todavía estamos checando a ver cuál es la universidad final. 12 ofertas aquí en México y tres en Estados Unidos”, respondió la juarense.

A pesar de los éxitos deportivos que ha conseguido hasta ahora y de estar en la mira de varias universidades, Mariana no pierde el piso gracias a la educación que recibió de sus padres.

“La verdad desde muy chiquita mis papás me inculcaron mucho ser una persona humilde, entonces los valores que me han dado mis papás son los que me han mantenido con los pies en la tierra más que nada, y saber que no soy más que alguna niña que no ha llegado a Selección Nacional”.

Conózcala

Nombre: Mariana Mendivil Ruiz

Fecha de nac.: 22 de marzo de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 59 kg