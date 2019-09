Apunta a Tokio

El boxeador juarense Germán Heredia logró colgarse la medalla de oro en el IV Festival Olímpico de Boxeo, realizado en Oaxtepec, Morelos, y ahora está a punto de asistir a un campamento en Colombia para prepararse con el objetivo de asistir a los Juegos Olímpicos.

Con más de una década involucrado con los guantes y el cuadrilátero, el deportista fronterizo confesó que su interés surgió gracias a su hermano mayor, quien también practica el boxeo y por los viajes que le brinda ser un atleta de alto rendimiento.

“Me gusta pelear, mientras lo hago lo disfruto. A los 14 años fue mi primer Estatal y cuando vi que se viajaba y no pagaba nada pues me empezó a gustar más”, dijo Germán Trinidad.

El pugilista de 21 años se colgó su octava medalla de oro en competencias nacionales al obtener el primer lugar en el Festival Olímpico en Oaxtepec, Morelos, el pasado 27 de agosto.

“Un objetivo es sobrepasar las 10 medallas de oro en nacionales”, externó.

Esta competencia fue un desafío para el boxeador fronterizo, pues de competir en categorías por encima de los 100 kilos, ahora lo hizo en la categoría de 91, por lo que tuvo que bajar más de 15 kilogramos de peso.

“Implica mucho sacrificio porque dejas de comer varias cosas que estás acostumbrado a comer; sobre todo el refresco, fue lo más difícil”, confesó.

Sin embargo, el atleta negó que este cambio físico le afectara en su rendimiento durante la competencia. “Estoy satisfecho porque vengo de bajar de una categoría supercompleto. Pensé que me iba a sentir cansado, pero no me afectó bajar de peso”, declaró.

En la reciente justa nacional participaron cuatro peleadores. Heredia Orrantia derrotó a un representante de Oaxaca en dos asaltos para acceder a la final, en la que se impuso a un boxeador de Guanajuato en tres rounds por la vía del nocaut.

“Fue algo divertido porque la final fue contra un compañero mío que está en el Comité Olímpico. Era disfrutarlo porque nos conocíamos de tiempo y ahí íbamos a ver quién era mejor”, explicó el boxeador de 91 kilogramos de peso y 1.81 metros.

El próximo compromiso para Germán, quien entrena en Monterrey, Nuevo León, en su calendario es asistir a un campamento en Colombia, del 9 al 29 de septiembre, donde aprovechará el roce con peleadores de varias partes del continente para prepararse en busca de su calificación a ‘Tokio 2020’.

“Quiero agarrar más experiencia en los 91 (kilogramos) para poder clasificar a los Juegos Olímpicos”, expresó.

Serán tres oportunidades las que tendrá el pugilista fronterizo para obtener su pase a la justa olímpica.

La primera será en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2019 en Mazatlán, Sinaloa durante noviembre; además de dos eliminatorias, continental y mundial respectivamente, en 2020.

Heredia buscará asegurar ése boleto en su primera oportunidad, en el Nacional de Mazatlán; solamente necesita obtener el primer lugar de la justa.