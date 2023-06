Apunta a lo grande

Todo por unos tenis y unas calcetas, así empezó la carrera de Mariana Mendivil en el basquetbol, deporte que le permitió a la atleta juarense de 17 años tomar parte recientemente en el campamento ‘Basketball Without Borders Americas’ (Basquetol Sin Fronteras), que la FIBA y la NBA llevaron a cabo en Montreal, Canadá.

“Fue más que nada un campamento, o sea, había muchísima gente en el lugar en el que estábamos, siempre les decía a mis papás que a donde volteaba había personas, staff de la NBA y cámaras por todos lados”, comentó Mariana.

La estudiante de preparatoria del Tecnológico de Monterrey explicó que durante el campamento de cuatro días la dinámica consistió en pasar por diversas estaciones donde eran observadas por entrenadores de la NBA y ahí realizaban ‘pick and roll’ y tiros al aro, entre otras cosas.

También formaron equipos donde mezclaron a las jugadoras y jugaron un minitorneo que, al final, ganó el equipo donde estuvo Mariana.

“Al principio no me lo creía, o sea, no sabía, no me lo imaginaba todavía, ya hasta que llegué ahí, ya hasta que pisé la cancha, pues sabía que estaba representando a México, entonces eso fue un orgullo muy grande para mí, representar a México en este campamento”.

Mariana también forma parte de las Borregas del Tec de Monterrey y recientemente jugó con el equipo Salvajes en la Liga Chihuahua, y tomó parte en el evento de Montreal luego de haber recibido un correo electrónico en el que le indicaban que había sido seleccionada para el ‘Basketball Without Borders’.

–¿Cómo empezaste en el basquetbol?

“Siempre me da mucha risa contar esta historia de cómo empecé en el basquetbol. Toda mi familia es basquetbolera, entonces yo empecé con la natación, con ballet, con todas esas cosas de niña. A mi hermano le compraban muchos tenis y muchas calcetas, entonces yo le decía a mi papá ‘yo también quiero, cómprame esos tenis y esas calcetas’. Mi papá siempre me decía ‘juega básquet’, y yo ‘no, no quiero jugar básquet’, ‘juega básquet y te las compro’, hasta que un día como que no sé, me convenció, me metí, dije bueno pues a ver qué onda y ya desde ahí empezó mi gusto por el básquet y todo fue por unos tenis y unas calcetas”, compartió Mariana y añadió que eso fue cuando tenía unos seis años.

Ahora, en el corto plazo la jugadora fronteriza tiene como meta conseguir una beca para jugar en una universidad de División I de los Estados Unidos, pero mientras tiene que continuar sus entrenamientos porque en puerta tiene el Centrobasquet U-17 que se jugará en agosto en Nicaragua.

“Ya llevamos cuatro concentraciones, apenas el 29 de este mes hacen el corte y después de ese corte hay una concentración previa al Centrobasquet”.

Mariana agradeció a sus papás y entrenadores por el apoyo que le han brindado en su carrera deportiva.

“Mi papá siempre me ha impulsado a entrenar, pues siempre dice que tengo que dar el extra, a ellos y a los entrenadores que han estado también conmigo, como Mauricio Garrido (coach de Salvajes), que también siempre me ha dado consejos de cómo controlarme dentro y fuera de la cancha. Para ellos va dirigido esto”.

Conózcala

Nombre: Mariana Mendivil Ruiz

Fecha de nac.: 22 de marzo de 2006

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 59 kg