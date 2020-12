Apunta a Bravos

Cortesía

En busca del sueño de jugar en la Primera División del futbol mexicano, el portero juarense Andrés Sánchez ya se prepara para un nuevo torneo en la Liga de Expansión MX (antes Ascenso MX) con el equipo de Tepatitlán, e incluso tiene la ilusión de jugar en su casa, con los Bravos del FC Juárez.

“Sería un sueño hecho realidad jugar en el equipo de tu ciudad, con tu gente, con tu familia cerca; esperemos que en algún futuro se pueda dar”, expresó el arquero de 23 años.

Luego de su experiencia en España con el Salamanca de la Segunda División B, el jugador fronterizo regresó al futbol mexicano con los Alteños de Tepatitlán, pues antes de ir a Europa jugó con los Tuzos de Pachuca, equipo en el que se formó profesionalmente y al que pudo llegar gracias a la oportunidad que recibió al jugar en esta frontera con el Cecaf, dirigido por el profesor Jorge Ganem.

Sánchez jugó 10 de los 15 partidos del Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión, sumó 819 minutos en el terreno de juego y recibió 9 goles en contra como guardia del arco de los Alteños. Lamentablemente para Andrés y su equipo, fueron eliminados en la fase de repechaje por los Mineros de Zacatecas.

“Fue un semestre muy bonito, pero complicado porque no se logró lo que esperábamos. No inicié el torneo por una lesión, pero después tuve la oportunidad de tomar la titularidad y ya no la solté”, dijo el guardameta del Tepatitlán.

El portero de 1.93 metros de estatura admitió que al inicio le costó volver a adaptarse al futbol mexicano luego de un año y medio en el Salamanca de España.

“Fue complicado adaptarse otra vez a la cultura, son otras costumbres (en España) y ahora venir a Guadalajara es otra vez conocer a la gente y acoplarse lo que pide el técnico”, relató el portero fronterizo.

Sánchez Rodríguez no duda que su regreso al futbol mexicano fue un acierto y ahora busca realizar un buen papel en el Clausura 2021 con Tepatitlán, equipo con el que tiene contrato por los siguientes seis meses, posteriormente su objetivo es llegar a la Primera División, la Liga MX.

“Es un paso hacia delante, un nuevo reto. Ahora viene un nuevo torneo y a hacer lo mejor posible para que equipos de más arriba (Liga MX) nos volteen a ver”, declaró.

Sánchez reportó con Tepatitlán desde el lunes 7 de diciembre para iniciar con la pretemporada del Clausura 2021, incluso el pasado viernes los Alteños jugaron un partido amistoso en el que derrotaron a los Xolos de Tijuana con marcador de 2-1, el portero juarense tuvo participación en el encuentro.

Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez

Edad: 23 años

Fecha de nacimiento: 3 de octubre de 1997

Lugar de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.93 m

Peso: 90 kg

Posición: Portero

Anterior equipo: Salamanca de España (Segunda División B)

Actual equipo: Alteños de Tepatitlán (Liga de Expansión)

Numeralia

Guard1anes 2020

10 partidos jugados

9 titularidades

819 minutos jugados

9 goles recibidos

1 tarjeta amarilla