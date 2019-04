Apunta a ‘Brasil 2019’

Integrante de las fuerzas básicas del Club Pachuca, el jugador juarense Bryan Alonso González Olivan se encuentra concentrado con la Selección Mexicana de futbol Sub-17 que trabaja en el puerto de Acapulco, como parte de su preparación para encarar el Pre Mundial de la Concacaf de la categoría a efectuarse en Estados Unidos, en el que buscará su boleto a la Copa del Mundo Brasil 2019.

“Feliz de estar acá, muy orgulloso de mi trabajo por todo lo que significa representar a México. Es además una gran responsabilidad, porque cuando porto el uniforme de la Selección me doy cuenta que no muchos tienen el lugar donde estoy yo, en el que no solamente represento a mi ciudad, sino a mi país”, comentó el futbolista de 15 años de edad.

El equipo que encabeza el estratega Marco Antonio Ruiz llevará a cabo parte de su preparación en suelo guerrerense hasta el sábado 6 de abril, para posteriormente trasladarse al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Para el jueves 11, el cuadro nacional sostendrá un partido amistoso de preparación ante su similar de Costa Rica y al final del juego romperán concentración.

El cuadro mexicano con límite de edad se prepara para tomar parte del Pre Mundial de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf), que se disputará en Brandenton, Estados Unidos en mayo próximo.

Esta es la cuarta concentración del año del conjunto tricolor y el futbolista juarense ha estado en todo el proceso.

“A estas alturas, desde que me fui a Pachuca, ya estoy acostumbrado a estar lejos de mi familia, son sacrificios que se hacen por perseguir un sueño”, expresó el jugador fronterizo.

Bryan está registrado en las fuerzas básicas de Pachuca como delantero, pero con la Selección Mexicana fue llamado para ocupar un lugar en la media cancha.

Bryan Alonso emigró a la ‘Bella Airosa’ a la edad de 10 años, para integrarse de inmediato a las fuerzas básicas de la categoría Sub-13.

De a poco, González Olivan se ha ganado un lugar con los diferentes representativos de los Tuzos. Con el grupo de la Sub-15, en el Torneo Apertura 2018, tuvo una destacada participación en 13 partidos, en los que anotó 10 goles.

Debido a su edad, el atacante juarense ha estado en dos equipos a la vez, combinado su intervención en el reciente Clausura 2019, con las fuerzas básicas Sub-15 y con el grupo de la categoría Sub-17.

Con el conjunto menor anotó siete goles en 10 confrontaciones, mientras que con el equipo mayor tiene una sola anotación en dos partidos.