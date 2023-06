Apuestan por ellos

A unos días de que se ponga en marcha el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, los Bravos de Juárez le han apostado a la juventud, pues el promedio de edad entre los 11 refuerzos que hasta ahora han anunciado de manera oficial es de 24.36 años, siendo los más jóvenes de 20 y el mayor de 36.

Ayer, el equipo fronterizo dio a conocer la incorporación del defensa Haret Ortega, que llega procedente del Toluca y que tiene 23 años, así como del mediocampista Sebastián Pérez, de 20 años de edad y del defensa de 21 años Diego Campillo, campeones en el Clausura 2023 con Tapatío en la Liga de Expansión.

La semana pasada, Bravos informó la contratación de otros dos jugadores de 20 años: los defensas Bryan Romero, nacido en California, Estados Unidos, y Gonzalo Pelúa, originario de San Carlos, Uruguay.

También hace una semana, se hizo oficial la llegada del mediocampista Ángel Zapata, de 22 años de edad, oriundo de Saltillo, Coahuila, formado en los Rayados de Monterrey y procedente de Raya2 de la Liga de Expansión.

A principios de este mes, la escuadra juarense informó la incorporación de Francisco Reyes, de 24 años y nacido en la Ciudad de México, y de Sebastián Saucedo, oriundo de California, Estados Unidos, y de 26 años.

Un conocido de la afición, José Manríquez, regresa a Bravos para el Apertura 2023. El defensa michoacano tiene 27 años de edad. Por ahora, los refuerzos veteranos de Bravos son el español Aitor García, de 29 años, y el delantero colombiano Avilés Hurtado, de 36.

Reportes no oficiales indican que a los 11 refuerzos señalados se unirá Amaury Escoto, de 30 años y jugador del Celaya de la Liga de Expansión.

De los jugadores anunciados ayer, Haret Ortega llega procedente de los Diablos Rojos del Toluca, además de haber sido también jugador de las Águilas del América y contar con una participación en el Mundial Sub-17 que se jugó en la India en el 2017.

En días pasados, Haret se despidió de la afición toluqueña a través de sus redes sociales.

“Querido Toluca, gracias por estos tres años donde me diste la oportunidad de crecer como futbolista, pero sobre todo, como persona. Gracias por enseñarme a no perder la fe y a no bajar los brazos a pesar de las circunstancias. De corazón le deseo lo mejor. Me quedo con la espina de revancha de haber estado tan cerca de alcanzar la gloria. Desgraciadamente, no nos dejaron continuar. Agradecer a Antonio Naelson Sinha que fue el que me dio la oportunidad de venir a este club”, compartió Ortega.

“También a Carlos Morales el primero en darme la confianza de jugar. A todos mis compañeros con los que compartí alegrías, enojos, tristezas. Y en la cancha, donde vivimos momentos únicos e inolvidables. A la afición, que estuvo en las buenas y en las no tan buenas, simplemente gracias. Hoy me despido de ustedes no sin antes desearles el mejor de los éxitos, su amigo Haret Ortega”.

Sebastián Pérez pertenece a las Chivas del Guadalajara, pero llega procedente del Tapatío, equipo con el que ganó el Clausura 2023 en la Liga de Expansión, así como el Campeón de Campeones.

Altas

Nombre Posición Edad

- Sebastián Saucedo Extremo 26

- Francisco Reyes Defensa 24

- José J. García Manríquez Defensa 27

- Ángel Zapata Medio 22

- Aitor García Extremo 29

- Bryan Romero Defensa 20

- Avilés Hurtado Extremo 36

- Gonzalo Pelúa Defensa 20

- Haret Ortega Defensa 23

- Sebastián Pérez Mediocampista 20

- Diego Campillo Mediocampista 21

- Amaury Escoto* Mediocampista 30

(*) No oficial

Bajas

-Felipe Rodríguez Portero 34

-Alberto Acosta Defensa 35

-Emiliano Velázquez Defensa 29

-Carlos Salcedo Defensa 29

-Alan Medina Mediocampista 25

-Mauro Lainez Mediocampista 27