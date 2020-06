Apuestan Bravas a la continuidad

Cortesía

Para el entrenador de las Bravas de Ciudad Juárez, Gabino Amparán, la apuesta del club para el Apertura 2020 será darle continuidad al plantel. Así lo aseguró en conferencia de prensa que se llevó a cabo a través del programa de videollamadas ‘Zoom’.

“Independientemente del tema de la pandemia y el problema de salud, nosotros teníamos planificado dar continuidad al plantel, porque los proyectos se solidifican con continuidad; respetar los procesos siempre será importante para nosotros para aspirar a otro tipo de resultados”, comentó el estratega de la escuadra fronteriza.

El timonel afirmó que no es muy de sabios, con tan sólo nueve partidos del torneo pasado, hacer muchas modificaciones al grupo, y por lo tanto la idea es mantener a la gran mayoría del plantel para darle seguimiento a lo que ya venían desarrollando.

“La continuidad es con base en un análisis que hemos hecho, no es únicamente porque yo así lo quiero, es con base en un análisis de lo que veníamos haciendo en el torneo. Hay futbolistas que no alcanzaron a jugar un solo minuto conmigo, porque fue atípico lo que vivimos el torneo pasado, y no tengo elementos para decirle que se va porque no jugó, eso no es justo”, dijo Amparán Martínez.

El director técnico fue tajante al señalar que hacer un equipo dentro y fuera de la cancha no se consigue de la noche a la mañana, y es muy probable que no se consiga si se tiene un grupo muy renovado.

“Si fuera el caso, por más que me traigan jugadoras ‘top’ no voy a conseguir en un mes un grupo que compita en equipo, que es como nosotros lo hacemos, no competimos de manera individual. Nadie es más importante que todos juntos”, expresó.

Con respecto a la posibilidad de sostener partidos de preparación de cara al Apertura 2020, el entrenador manifestó que será muy difícil.

“Nosotros dentro de este protocolo que establece claramente las fases que lo conforman, no tenemos determinada todavía la fase tres en la que podemos hacer futbol en equipo, como los interescuadras, y es ahí precisamente donde tendríamos que establecer que el equipo contra el que juguemos un partido amistoso esté en las mismas condiciones, con jugadoras que fueron valoradas, que se sometieron a estudios, que están sanas, y no exista riesgo de contagio y esos va a ser muy difícil”, mencionó.

Gabino sentenció que un juego de preparación tendría que ser con un equipo de la misma Liga MX, ya que también ellos están obligados a cumplir con ese protocolo, pero con equipos de la localidad prácticamente es imposible porque no tendrían la certeza de que sus jugadoras están valoradas y sanas.