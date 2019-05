Apuestan al futuro

Este sábado en la plaza Alberto Balderas se llevará a cabo un festival de escuelas taurinas denominado ‘Certamen una apuesta al futuro’, es decir que sobre el ruedo estarán aquellos que quieren llegar a ser novilleros primero y después matadores.

El evento es organizado por la Academia Taurina de Ciudad Juárez A.C. y fue anunciado por su directivos Jaime Domínguez, Felipe Morales y la administradora Angélica García.

El paseíllo está programado para darse a las 5:00 pm y serán siete los alumnos que muestren lo que han aprendido en sus respectivas escuelas lidiando a la usanza portuguesa no habrá suerte suprema, por lo que no se tirarán a matar, siete becerros de la ganadería Santa Elena.

El festejo es a beneficio del asilo de ancianos Príncipe de Paz, por lo que la entrada tiene un costo de 100 pesos y los boletos se pueden adquirir en las taquillas de la plaza Alberto Balderas.

De acuerdo con el cartel de este evento, serán tres integrantes de la Escuela Taurina de Ciudad Juárez los que representarán a esta frontera.

Ellos son Sebastián Benítez ‘El Niño Genio’, Emmanuel González ‘El Meño’ y Xavier Reynosa ‘El Calla´o’.

Alternarán con ellos Cristóbal Arenas ‘El Maletilla’, que viene de la Escuela Taurina Hidalguense Jorge Gutiérrez, así como Omar Mora del Centro de Formación Taurina ‘El Zapata’. También estará Nazareth de la Escuela Taurina de León, Guanajuato y Manuel Martínez, de la Escuela Taurina de San Miguel de Allende.

Los organizadores del evento señalaron que llevar a cabo este tipo de festejos no es fácil, pues las distancias del campo bravo a la ciudad son muy largas, pero agregaron que hacen el sacrificio por el amor que sienten por la fiesta y porque la afición de Ciudad Juárez lo merece.