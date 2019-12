Aprueban y respaldan a García

Personalidades de la ‘pelota caliente’ local ven con buenos ojos y apoyan la designación de Alfredo García, fundador del equipo Brujos de Ciudad Juárez, como jurisdiccional de la Zona Uno y coinciden en que es la elección correcta

“Estoy contento porque es una designación que ya debió haber ‘recabido’. Es una persona moralmente responsable”, dijo sobre García Esparza el exmanejador de los Indios de Juárez, Víctor ‘Teco’ Flores.

“Lo único que voy a esperar a ver es si no va a tener a alguien detrás de él, que yo pienso que no”, agregó el actual manager de los Indios de la UACJ.

Flores recalcó que la Liga Paso del Norte y el Campeonato Estatal son cosas diferentes, pero espera que el éxito que ha tenido García con Brujos se refleje en su trabajo como jurisdiccional.

“Juárez tiene 20 años sin ganar -un título estatal-, así que el éxito de Brujos se puede repetir, pero tienen que meter mucho dinero y a gente muy buena, pienso que va a ser una persona exitosa”, expresó.

José Luis Arras, exjugador de Indios, aseguró que García realizará un buen papel, ya que ‘es una persona de beisbol’.

“Sí, es una buena elección, es mejor que escojan a alguien que sabe lidiar con el beisbol a alguien que no ha pertenecido a nada, ni a equipos o no ha sido directivo”, expresó el exlanzador de la tribu.

“Él tiene todo el perfil para serlo”, añadió.

El presidente de la Liga Paso del Norte, Gregorio Rentería, quien conoce de cerca al nuevo titular de la Primera Zona, afirmó que es una muy buena persona y muy responsable.

“Es muy trabajador y muy discreto, analiza mucho y da unas ideas muy concretas. Yo creo que sí era la mejor opción, pero que lo dejen trabajar”, indicó ‘Goyito’ Rentería.

Varios peloteros de los Indios han jugado con el equipo de Brujos.

Como prueba en el roster actual del equipo hechicero que disputa la Temporada de Invierno 2019 de la Liga Paso del Norte se encuentran James Cubillos, Óscar Sigala, César Cano, Kevin García, Gerardo Balderrama, Yahir Gurrola, Rodolfo Soto, entre otros beisbolistas que jugaron el pasado Campeonato Estatal con la tribu.

Esto, de acuerdo con Rentería, lo puede aprovechar García a la perfección.

“Ya dejándolo trabajar, él conoce mucho a los muchachos, cómo juegan, cómo se desarrollan y cuáles son sus defectos, eso es lo principal porque él los trae en sus equipos”, declaró.

El cronista deportivo Martín García Prieto comentó que esta designación es algo favorable para el beisbol juarense.

“El señor García conoce bastante bien lo que es el ‘rey de los deportes’. Así como ha llevado a los Brujos a buenos términos, creo que también con Ciudad Juárez puede lograr que se vaya el ayuno que tenemos de 19 años sin ser campeones”, dijo.

Además comentó que debido a los primeros lugares que ha obtenido con Brujos eso pudo destacar para considerarlo como titular de la Zona Uno y ser la mejor opción para ocupar el cargo.

“Aquí va a tener mucho que ver la sapiencia del señor García Hernández de las contrataciones que lleva a cabo”, señaló García Prieto.

“Si el equipo de Indios logra mantener el plantel idéntico al del 2019 será un equipo muy competitivo”, anticipó el cronista especializado en beisbol.