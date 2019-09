Aprovechan Carneros su turno

Aunque el orden en algunas divisiones parece estar esculpido en piedra año tras año, el Oeste de la Conferencia Nacional ha sido mayormente un grupo muy parejo de cuatro equipos que han pasado algún tiempo en la cima en los últimos años.

Últimamente, ha sido el turno de los Carneros de Los Ángeles.

El entrenador Sean McVay logró que los Carneros llegaran al Super Bowl en su segunda temporada en el 2018, haciendo que la división fuera una de ocho equipos en la NFL donde cuatro equipos han logrado llegar al partido en que se disputa el título en las últimas 11 temporadas.

Debido a que Jared Goff y Todd Gurley regresaron a encabezar una dinámica ofensiva y Aaron Donald logró mejorar la defensa, los Carneros entrarán a la temporada del 2019 una vez más como favoritos de la división.

Sin embargo, para tener éxito en esta temporada necesitarán capitalizar la tendencia de decepciones de los perdedores del Super Bowl.

Aunque los Patriotas de Nueva Inglaterra se recuperaron de una derrota en el Super Bowl en la temporada del 2017 para derrotar a los Carneros por marcador de 13-3 en el campeonato de la temporada pasada, eso fue una rara excepción.

Fueron tan sólo el tercer equipo en ganarlo todo una temporada después de perder el Super Bowl, y el primer equipo en regresar al partido por el título desde que Buffalo logró cuatro participaciones seguidas en las temporadas de 1990 a 1993.

Aunque McVay ha escuchado acerca de esa resaca del Super Bowl, no está preocupado por eso de cara a esta temporada.

“Yo creo que de lo que debemos hablar es de lo afortunados que somos por haber hecho las cosas que hicimos el año pasado, aun cuando no terminaron de la manera que hubiéramos querido”, dijo McVay.

“Sé que nuestro staff de entrenadores y jugadores no pueden estar más emocionados de poder regresar y de seguir adelante. Yo creo que uno se gana esa confianza todos los días. No sé lo que se siente, pero creo que tenemos a un equipo confiable que está emocionado por tratar de destacar cuando juguemos contra las Panteras de Carolina en la Semana 1”.

Éstas son algunas cosas que hay que saber acerca del Oeste de la Conferencia Nacional:



Refuerzos defensivos

Los Carneros no están dormidos en sus laureles, ya que hicieron dos adiciones clave a su defensa al contratar al veterano profundo Eric Weddle y al acosador del mariscal Clay Matthews.

Weddle es uno de los jugadores más inteligentes de la Liga y rápidamente se convirtió en líder de la defensa a pesar de estar en su primera temporada con el equipo.

Tener una mejor defensa podría ayudar a los Carneros, especialmente si Gurley sigue lidiando con problemas en la rodilla que limitaron su tiempo de juego al final de la temporada regular y en los playoffs, aunque la línea ofensiva sufrió un revés después de la temporada baja con la salida del guardia Rodger Saffold y el centro John Sullivan.



Los incondicionales de Seattle

La constante en la cima del Oeste de la Conferencia Nacional han sido los Halcones Marinos del entrenador Pete Carroll.

Aunque el resto de los equipos de la división ha tomado turnos como contendientes y también como perdedores, los Halcones Marinos han llegado a los playoffs en siete ocasiones durante nueve temporadas bajo la dirección de Carroll y sólo una vez terminaron por debajo del segundo lugar en la División, en el 2011. Ésa ha sido la principal constante con el dinámico mariscal Russell Wilson y una dominante defensa. Aunque la antigua ‘Legión del Boom’ ha seguido mayormente adelante, el apoyador multiusos Bobby Wagner sigue siendo el líder de esa Unidad y fue recompensado este verano con una ampliación a su contrato por tres años con valor de 54 millones de dólares.



Jugadores que regresaron

El optimismo del segundo año bajo la dirección del entrenador Kyle Shanahan en San Francisco no duró hasta septiembre para los 49ers durante la temporada pasada.

El corredor Jerick McKinnon se rompió el ligamento anterior cruzado una semana antes del primer partido de la temporada y al mariscal Jimmy Garoppolo le pasó lo mismo en el tercer partido. Cualquier oportunidad para contender se estaba esfumando así de rápido.

Garoppolo ya está totalmente recuperado y preparado para demostrar que vale el contrato por 137.5 millones de dólares que obtuvo a pesar de haber sido titular sólo en 10 ocasiones en cinco temporadas. El regreso de McKinnon podría tomar más tiempo, aunque los 49ers tienen otras opciones viables en la posición de corredor con el recién llegado Tevin Coleman y Matt Breida.



Ataque aéreo

Después de observar a McVay encabezar un giro en Los Ángeles, los Cardenales buscaron su propia versión y contrataron a Kliff Kingsbury, quien reemplazará a Steve Wilks, quien fue despedido después de lograr un récord de 3-13 en la única temporada que pasó en el desierto. Kingsbury llega con muchas dudas después de haber sido despedido tras tres temporadas perdedoras seguidas en Texas Tech.

Sin embargo, también trae su versión de una ofensiva al estilo de un ‘ataque aéreo’ rápido y abierto. Cuenta con un jugador para lograrlo después que Arizona seleccionó en el Draft al ganador del Trofeo Heisman, al mariscal Kyler Murray.

Aunque los Cardenales tal vez no sean contendientes gracias a una sospechosa defensa y a una porosa línea ofensiva, podrían ser uno de los equipos más intrigantes con un nuevo sistema ofensivo.



Pronóstico sobre el orden en que terminarán

Carneros, H. Marinos, 49ers y Cardenales.