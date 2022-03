Aprovecha Xolos mal momento del Toluca

Toluca, México.— Los Diablos Rojos están mal y de malas.

Sin su figura Leo Fernández, quien fue marginado de la convocatoria tras protagonizar un altercado, el Toluca perdió en casa 2-1 ante Tijuana.

PUBLICIDAD

El técnico Nacho Ambriz dejó fuera del partido de la Jornada 8 al volante uruguayo, aparentemente como sanción por una riña que tuvo con su compañero Raúl López en el entrenamiento del lunes.

Pese a ello, Leo fue visto en el túnel charlando con elementos del cuadro titular previo al duelo, mientras que el "Dedos" sí apareció en la banca e ingresó en el segundo tiempo.

Y vaya que los choriceros extrañaron la calidad del "10", pues ligaron su tercer partido sin triunfo y el segundo en el Estadio Nemesio Diez.

Los errores defensivos y la falta de ideas en ataque volvieron a condenar a los Diablos.

El cuadro visitante su puso en ventaja al 17', luego de un rechace al centro de Óscar Vanegas. Marcel Ruiz tomó la pelota en la media luna y la mandó pegada al poste con un remate de parte interna.

Toluca adelantó líneas, se apoderó del balón y, tras un par de ocasiones falladas, lo igualó con un autogol. En el 39', Christian Rivera le dio la espalda a la pelota en un tiro de esquina, siguiendo la marca de Camilo Sanvezzo, y la empujó en el área chica.

En el segundo tiempo, los Diablos se dedicaron a mover la pelota y los Xolos a contraatacar. Ambos tuvieron ocasiones, pero sólo los visitantes pegaron.

Al 85', Joaquín Montecinos tiró una pared con Renato Ibarra, dejó atrás a la zaga escarlata y definió con un tiro cruzado.

Así, Tijuana ligó triunfos por primera vez en el Clausura 2022, mientras que Toluca se fue entre abucheos de su gente.

Nacho no da explicaciones

Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, no quiso ahondar en el tema de la ausencia de Leonardo Fernández, quien habría sido excluido del partido contra Tijuana por indisciplina.

El estratega se limitó a señalar que son decisiones que se deben tomar.

"Hoy tomé la decisión de que no estuviera ni concentrado, pero no pasa nada, así como le puede tocar a otro.

"Lo único que quiero comentar es que mi equipo nunca depende de un solo jugador, es un equipo, me tengo que preocupar por todos, veo por todos, y si hoy tomé una decisión y me equivoqué, ni modo, para eso me han contratado, para tomar decisiones. Hay veces que acierto, veces que no, pero no pasa nada", comentó.