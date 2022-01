Aprendí del fracaso en España: Ambriz

Toluca— El técnico mexicano Ignacio Ambriz inicia este lunes una nueva etapa en la Liga MX, al frente del Toluca, tras su breve paso por el Huesca de la Segunda de España, pero no se arrepiente de nada.

"Es un sueño que tenía, es un sueño que me hizo despertar muy rápido. Nunca me imaginé que todo fuera tan rápido y se dieran las cosas así", explicó Ambriz hoy en video conferencia.

"Todos tenemos enseñanzas, a través de los fracasos se tienen. No me arrepiento de nada, al contrario, me sirvió para conocer otras cosas que ya hay en Europa. Sólo verán a un Nacho más viejo. Con un año más de vida. Contento e ilusionado con Toluca".

Los Diablos Rojos de Ambriz debutan de visita a Pumas, pero lo hacen con 5 bajas por Covid-19, lo que el timonel mexicano reconoció que significa un duro golpe en este arranque del Clausura 2022.

"Sí me cambió el planteamiento porque había pensado en ciertos jugadores para jugar y difícilmente podré iniciar con ellos, pero a algunos los podré para el banco", apuntó.

"Pero me interesa recuperarlos físicamente porque tienen dos semanas sin entrenar. Prefiero llevarlos al banco y usarlos después para llegar mejor al cierre".