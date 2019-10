Apoyan noble causa

Nueve equipos deportivos de UTEP tomarán parte en la iniciativa de la Conferencia USA denominada ‘Green Out Games’, en la que los estudiantes-atletas lucirán cintas verdes en sus calzados deportivos para apoyar el bienestar mental.

Millones de personas en los Estados Unidos se ven afectadas por enfermedades mentales cada año. Uno de cada cinco adultos estadounidenses experimenta enfermedades mentales cada año. Uno de cada 25 adultos estadounidenses experimenta enfermedades mentales graves cada año. Uno de cada seis jóvenes estadounidenses de entre 6 y 17 años experimenta un trastorno de salud mental cada año. El suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34 años.

La iniciativa ‘Green Out Games’ es una colaboración entre la Conferencia USA y el Comité Asesor de Estudiantes y Atletas (SAAC, por sus siglas en inglés) en cada escuela.

“Los ‘Green Out Games’ son importantes para difundir la conciencia y queremos que las personas entiendan que la salud mental es un tema importante”, dijo el presidente de UTEP SAAC y el estudiante jugador de futbol americano Deaumonjae (D.J.) Banks. “Es una lucha que la gente tiende a guardar para sí misma y queremos que sepan que no están solos. Queremos que todos se sientan cómodos hablando de lo que está sucediendo sin importar la situación y queremos que sepan que hay personas a las que les importan”, dijo.