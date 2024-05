Apoya Najee a niños mexicanos

Ciudad de México.- Najee Harris, el corredor de los Steelers, regresó a México, un país que trae en el corazón y que en esta ocasión visitó para convivir con fans y hacer una subasta para apoyar a la Fundación Michou y Mau, que ayuda a niños con quemaduras.

Najee, quien se crió en California rodeado de cultura mexicana, tiene un vínculo profundo con la misma. Recuerda con cariño cómo descubrió su platillo favorito: el pozole.

Durante sus estudios en la Universidad de Alabama, una amiga de ascendencia mexicana lo invitó a comer y desde entonces se enamoró de este tradicional platillo.

Además, mencionó que uno de sus lugares predilectos es Cabo San Lucas y que le encanta el tequila.

"En el vecindario en el que crecí había muchas familias mexicanas, mis mejores amigos lo son; entonces, tengo cierta debilidad por los mexicanos.

"Trato de hacer todo lo que puedo para apoyarlos y no abandonarlos, tal como lo he hecho desde que entré a la NFL. Ahora, con la fundación hay un mucho más por hacer y estoy muy emocionado de estar aquí", dijo el first pick de los Steelers en el Draft de 2021.

La subasta recaudó 152 mil pesos, que fueron donados a la fundación, y destacó el remate de un par de guantes de Harris en 22 mil pesos y un jersey que adquirió Javier Galicia en 71 mil. Najee autografió los artículos subastados con una dedicatoria especial.