Aporte tricolor

Feliz de estar una vez más en esta frontera, después de haber jugado con México en la Serie del Caribe de este año, el pitcher sonorense Luis Fernando Miranda lanzó las dos primeras entradas para los Indios de la UACJ el sábado en el triunfo sobre los Buitres, y de esta manera marcó en el Regional de Beisbol con la esperanza de poder defender la franela de los Indios de Juárez en la Liga Estatal a partir del mes de mayo.

“Contento una vez más, al estar aquí se me vienen viejos recuerdos y ojalá hagamos un buen papel estando aquí”, dijo Miranda poco antes de que se jugara el partido inaugural del torneo regional en el Estadio Jaime Canales Lira.

De darse una vez más la llegada de Miranda a la tribu, el serpentinero de 28 años, llegaría con experiencia de Liga Mexicana del Pacífico, donde el año pasado fue elegido ‘Pitcher del Año’, así como de Serie del Caribe.

–¿Te gustaría jugar este año con Indios?

“Si se llega a dar la oportunidad claro que sí, me gustaría volver, todo depende de lo que pase en el verano”, respondió el lanzador derecho, quien ya en otras ocasiones ha jugado para novena juarense.

En la Serie del Caribe, que a principios de este mes se jugó en Venezuela, Miranda fue el abridor en el partido contra los anfitriones y colaboró para que México los blanqueara 7-0. El sonorense tuvo una labor de seis entradas completas, en las que permitió dos hits, regaló una base y recetó siete chocolates.

“Muy contento con esa experiencia, es algo nuevo para mí y lo viví al máximo, creo que estar ahí representando a México me llenó de orgullo para hacer las cosas bien”, compartió Miranda.

–¿Qué consejos les darías a jóvenes peloteros como los universitarios con los que vas a jugar ahora?

“Que trabajen más que nada y estudien también, yo no tuve la oportunidad de hacer las dos cosas, entonces me gustaría que agarraran el rollo, como se dice, que se dediquen a lo suyo y si van a hacer algo que lo hagan bien”.

En su natal Hermosillo, Miranda empezó a jugar en las ligas infantiles de beisbol desde los cuatro años de edad y en sus primeros años como beisbolista jugó varias posiciones: catcher, parador en corto, segunda y tercera base, menos en la primera.

–Si no se da la oportunidad en el Estatal de Chihuahua, ¿cuál es tu plan para este año?

“Primeramente jugar en Liga Mexicana, todavía no hemos hablado con el equipo, estamos en plática todavía a ver qué puede pasar”.

–Con la experiencia que tienes como beisbolista, ¿qué te parece el nivel de pelota en el estado?

“Aquí batean, ven la recta muy bonita y batea todo mundo. No se les puede tirar muy fácil, obviamente tienes que mover la bola y hacer el máximo papel que puedes hacer”.

–¿Cómo te defines como jugador?

“Qué te puedo decir, yo trabajo para hacer las cosas bien, me gusta dar resultados buenos en base a mi trabajo, me dedico a lo mío, entonces me pongo de palomillo, como dicen por ahí”.

–¿Cuál es tu mensaje para la afición?

“Que apoyen el talento local, de aquí puede salir mucha gente, ya ven que en Liga Mexicana hay muchos chihuahuenses, tienen con qué y que se dediquen a lo suyo”.

Conózcalo…

Nombre: Luis Fernando Miranda

Fecha de nac.: 5 de septiembre de 1994

Lugar de nac.: Hermosillo, Sonora

Edad: 28 años

Estatura: 1.82 m

Peso: 81 kg

Disciplina: Beisbol

Posición: Lanzador