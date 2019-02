Aportará su experiencia

Alfonso Torres Corral, originario de Delicias, Chihuahua, no la pensó dos veces para buscar un lugar en el nuevo equipo profesional de futbol americano, los Centauros de Ciudad Juárez, y desde que se dio cuenta de que se organizaba el proyecto quiso pertenecer al mismo.

“Por medio de los try outs me di cuenta que estaba organizándose este gran proyecto y dije va, yo soy de Chihuahua y quiero pertenecer a este equipo, entonces desde el primer aviso ahí estuvimos presentes y hasta la fecha aquí seguimos”, declaró.

Fue en su natal Delicias donde por primera vez Torres tuvo contacto con el ‘deporte de las tacleadas’ cuando apenas contaba con 10 años de edad y el año pasado fue parte de los Fundidores de Monterrey en la Liga de Futbol Americano (LFA), también a nivel profesional.

“Yo empecé a jugar en Delicias mis juveniles con Raptors, jugué algunos años ahí y luego subí a Intermedia en Aguilas, después de eso tuve que dejar de estudiar y dejé de jugar, luego me di cuenta de la LFA y el año pasado yo fui a jugar en Monterrey, estuve con Fundidores de Monterrey, luego me doy cuenta de Chihuahua que va a venir el equipo y pues ahora aquí estamos”, señaló el corredor de 25 años de edad.

— ¿Qué experiencia te dejó ese año en Monterrey?

“Pues el conocimiento de lo que ya es profesional. Exigirte, estar entrenando, entrenando todo el tiempo al máximo y el extra siempre. Eso es lo que a mí me dio el conocimiento de que profesional ya es algo… ahora sí tu trabajo, tu profesión y hacerlo en grande”.

— ¿Siempre has sido corredor?

“No, he tenido ahí varias posiciones. He jugado de mariscal de campo, he estado jugando de safety, receptor, regresando patadas en equipos especiales, un tanto versátil en el campo”, mencionó.

— ¿Cuál será tu aporte en los Centauros?

“Ahorita en Centauros correr la pelota es mi prioridad, al lado de los linieros hacer un trabajo en conjunto y en cuanto esté el hueco explotarlo y la meta es siempre anotar, anotar, sumar puntos”.

— ¿Qué significa para ti el hecho de que haya futbol americano profesional en México?

“Pues ahora ya el profesional lo puedes estar viendo como un trabajo a futuro, que se vayan desenvolviendo más tanto los patrocinadores, el aporte para la remuneración de cada jugador y ya hacerlo permanente, tener eso de planta y dedicarte cien por ciento al deporte, hacer crecer el show para que los espectadores vayan y digan: ‘wow, pues vale la pena ir a comprar mi boleto, mi jersey y sentarme dos, tres horas de partido, pero de calidad’, entonces perfecto, es una gran oportunidad”, finalizó.