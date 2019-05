Aplican barredora

Guiados por un triple doble de Stephen Curry (37 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias), los Guerreros de Golden State vencieron anoche a domicilio a los Trail Blazers de Portland y con barrida de cuatro juegos a cero, ganaron la final de la Conferencia Oeste.

Los actuales bicampeones esperarán nueve días para disputar la final de la Liga. Su rival saldrá del duelo entre los Bucks de Milwaukee y los Raptors de Toronto, el cual, ganan los Bucks, 2-1.

La batalla por el título iniciará el jueves 30 del mes en curso.



Raptors y Leonard,

sacuden su fatiga



Toronto— Para Kawhi Leonard y los Raptors, ayer fue sólo un día de descanso y recuperación.

Tras una temporada en la que estuvo fuera 22 partidos del calendario regular y en la que nunca jugó en noches consecutivas como parte de un plan para dosificarle la carga de trabajo, Leonard estuvo el domingo 52 minutos en la cancha, la mayor cantidad en su carrera en un duelo de playoffs.

Los Raptors debieron disputar dos prórrogas para derrotar a los Bucks de Milwaukee, con lo que se acercaron a 2-1 en la final de la Conferencia del Este. Pero la victoria pudo haber tenido un alto costo.

Leonard evidenció molestias en una pierna mientras disputaba los dos períodos adicionales. Pascal Siakam tuvo también una noche larga, al jugar 51 minutos para Toronto, que intentará igualar la serie hoy en el cuarto partido.

Leonard no habló ayer con los periodistas, pero el entrenador de los Raptors, Nick Nurse dijo que su jugador estelar no está lesionado, sólo fatigado.

“El consenso hoy es que está cansado. Tiene dos días y estará listo para ir (a la cancha)”, señaló Nurse. “Ésas son las palabras que salieron de su boca: poco cansado, pero tendrá su reposo, dos días y estará listo”.

Leonard jugó sólo nueve partidos en 2017-18 debido a una lesión en el cuádriceps. Fue canjeado de San Antonio a Toronto luego de esa temporada, y los Raptors priorizaron las medidas para mantenerlo fresco.

Reconoció sentir dolor luego de anotar 36 puntos en el tercer encuentro, incluidos ocho en el segundo tiempo extra, pero insistió que estará listo para jugar hoy.

Los Bucks aún esperan que Leonard esté en su mejor forma.

“Va a tirar con uno, dos, incluso a veces con tres o cuatro tipos sobre él”, mencionó el jugador de Milwaukee, Khris Middleton. “Sigo diciendo esto una y otra vez: es un jugador grandioso. No puedes detener a los jugadores grandiosos. Sólo puedes hacer que sea difícil para ellos”.

Leonard no sólo es una fuerza ofensiva. Dos veces Jugador Defensivo del Año, ayudó a limitar al astro de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, a 12 puntos y cinco encestes en 16 disparos durante el tercer duelo.

El base de los Raptors, Kyle Lowr calificó a Leonard como “probablemente el mejor jugador de basquetbol en ambas facetas (ofensiva y defensiva) en la NBA”.

El entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, habló ayer sobre si su equipo podría rendir mejor en el cuarto partido con Leonard extenuado.

“No sé si podemos ir más fuerte sobre Kawhi de lo que estamos haciendo”, confesó Budenholzer. “Hemos hecho mucho contra Kawhi y seguiremos haciéndolo”.