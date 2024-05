Aplaza Tormenta inicio de las 500 Millas de Indianápolis

Associated Press | Estaba vigente una advertencia de tormenta severa, que trajo fuertes lluvias, relámpagos y rachas peligrosas de viento Associated Press | Estaba vigente una advertencia de tormenta severa, que trajo fuertes lluvias, relámpagos y rachas peligrosas de viento Agencia Reforma | Estaba vigente una advertencia de tormenta severa, que trajo fuertes lluvias, relámpagos y rachas peligrosas de viento Associated Press | Estaba vigente una advertencia de tormenta severa, que trajo fuertes lluvias, relámpagos y rachas peligrosas de viento Associated Press | Estaba vigente una advertencia de tormenta severa, que trajo fuertes lluvias, relámpagos y rachas peligrosas de viento

Indianapolis, Estados Unidos.- El inicio de las 500 Millas de Indianápolis fue aplazado debido a una tormenta en el área, que obligó a los oficiales del circuito a evacuar a unos 125 mil fans que ya se encontraban en el lugar para la gran carrera. Los paneles de video dentro de la pista mostraron que estaba vigente una advertencia de tormenta severa, que trajo fuertes lluvias, relámpagos y rachas peligrosas de viento. La peor parte de la tormenta llegó cerca de las 10:38 horas, tiempo de México, justo cuando debía comenzar la carrera. No se dio información sobre cuánto duraría el retraso, pero J. Douglas Boles, presidente del circuito, dijo que los funcionarios esperan que una ventana después de la lluvia dé tiempo suficiente para secar la pista y completar al menos 101 vueltas. El piloto regio Pato O'Ward largará desde la octava posición.