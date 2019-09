Apela Jiménez

La determinación de la Liga Estatal de Beisbol de dar el pase a la final del Campeonato Estatal de Primera Fuerza a los Algodoneros de Delicias contra Indios de Juárez por forfeit de los Rojos de Jiménez no es caso cerrado para la escuadra jimenense que apeló la decisión.

Casiano Moreira, jurisdiccional de la VIII Zona, declaró anoche que el sábado anterior, en tiempo y firma, –en el lapso establecido de 24 horas–, a las 18:27 horas interpuso una apelación a la Asociación Estatal de Beisbol por falta de garantías y de seguridad para los jugadores de los Rojos y los integrantes de la porra.

“No puede ser posible que entraron más de 9 mil aficionados de Delicias y que sólo había 27 elementos de seguridad. Estuvo en riesgo, en todo momento, ahí se ve en los videos, tenemos evidencias, tenemos fotos, tenemos testimonios de que estuvo en riesgo la vida de todos los jimeneses en ese juego”, declaró vía telefónica.

Moreira afirmó que la Asociación Estatal tiene 48 horas ­–lapso que ya se cumplió– para dar respuesta a esta apelación y no ha sido contestada.

Para el dirigente, dadas las irregularidades cometidas como el sobrecupo en el Gran Estadio Delicias y la inseguridad que vivieron los Rojos, la apelación debe proceder.

“Hubo sobrepoblación, hubo inseguridad, entró un hombre armado con un arma blanca al dugout de los Rojos amenzándolos de muerte. Hubo tres mujeres descalabradas de la porra, hubo apedreamiento en los autobuses. Fue algo que nunca habíamos vivido en todo el Campeonato Estatal de Beisbol. Ojalá que se haga justicia porque queremos que se nos gane en el terreno de juego, no en una mesa, no que le regalen el juego a Delicias. Eso no lo vamos a permitir”, enfatizó.

Contactado a su teléfono celular para conocer su versión de la apelación, Francisco Javier Fierro, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol no atendió la llamada.