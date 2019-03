Apabullan Indios a Liebres

Los Indios de la UACJ no tuvieron problemas para derrotar a las Liebres del Tecnológico de Juárez, 56-0, ayer sobre el emparrillado del Complejo Universitario en juego de la fecha tres de la Conofai.

El partido se inclinó de un solo lado, a pesar de que los orejudos tuvieron buenas jugadas, que sin embargo no les alcanzaron para sumar puntos.

En el tercer cuarto se presentó un ligero conato de bronca luego de que los indígenas interceptaron un balón y un jugador de las Liebres dio un golpe tardío al final de la jugada, que dejó lesionado durante varios minutos al integrante de la UACJ.

La situación no pasó a mayores y el partido se reanudó, solamente para que los Indios mantuvieran el dominio sobre el terreno de juego con dos anotaciones más y un safety. “Independientemente del marcador, pues la intensidad yo creo que la vio toda la gente, los muchachos quieren dar lo máximo, se sube la temperatura del partido y ahí pues hay que entender eso, pero el juego pues muy bien, por nosotros, pues nuestro equipo mucho talento, disciplina en cuestión técnica, táctica, pues trabajar la semana, seguir paso a paso, un juego a la vez para nosotros”, declaró Alfredo Martínez, entrenador en jefe de los Indios.