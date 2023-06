Anunciaría América a su DT el jueves

Ciudad de México.- El técnico del América será anunciado entre el jueves y viernes, a decir del presidente deportivo del América, Santiago Baños.

"Ya mero. Espero anunciarlo entre el jueves y viernes y se incorpore a la pretemporada en Salt Lake City, no es contratar por contratar.

PUBLICIDAD

"Es joven, actualizado, que tenga disciplina, que no renuncie a un futbol ofensivo, que hable español, que tenga las ganas de venir a dirigir al América", enumeró Baños en TUDN.

Las Águilas ya contactaron al DT estadounidense Gregg Berhalter y también suena Eduardo Coudet para el equipo. El dirigente por fin terminará con las especulaciones, luego de tres semanas sin timonel.

El directivo confirmó que el América buscará un delantero para suplir la salida de Federico Viñas.

En cuanto a su gestión, destacó todos los logros que ha obtenido con las demás categorías.

"En cuanto a Copas del varonil mayor... En todo lo demás creo que vamos por buen camino: tenemos sub 20 varonil, Sub 18 varonil y femenil campeonatos, en la Femenil los campeonatos y desde luego que hace falta la 14, si la tuviéramos sería totalmente otro panorama al que estamos viviendo hoy en día.

"Estoy tranquilo y la gente en el club está tranquila porque todos los días ponemos nuestro granito de arena y tratamos de hacer lo mejor posible para darle ese gusto a la afición, a veces la gente piensa que nos hacemos locos y no hacemos lo que debemos hacer, y si vieran el día a día es una máquina impresionante que ponemos nuestro granito de arena", dijo.

A Baños le sorprendió tanto la salida de Fernando Ortiz como que el "Tano" se llevara a todo el cuerpo técnico, ya que el club América conformó a dicho grupo; solo Juan Pablo Rodríguez era gente del argentino.

"Bajamos al vestidor (tras la eliminación ante Chivas), estaba en el vestidor de jugadores, pasó enfrente de mí, se fue a meter al vestidor del cuerpo técnico, a la media hora me comuniqué con la gente de prensa y les pregunté si ya salió el 'Tano' a conferencia, y de repente en el mensaje en el grupo de Comunicaciones, 'acaba de renunciar', '¿cómo?' Fui, platique con él, tuvimos una conversación, '¿no hay marcha atrás?', 'no, no hay marcha atrás', bueno, 'mañana si quieres ir a despedirte de tus jugadores, a las 10 de la mañana para despedirlos'.

"Él creía que el equipo necesitaba una nueva cara, alguien que viniera a inyectarles algo diferente, que él sentía que dos o tres jugadores ya no creían en su proyecto", comentó.

Baños calificó de envidia a muchos de los comentarios que recibe en redes sociales.

"Ya aprendí a vivir con eso, desafortunadamente vivimos en un país con mucha agresión, sobre todo en Twitter, con personas que no dan la cara", dijo.