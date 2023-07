Anuncian venta de boletos para amistoso entre México y Colombia

A partir de este lunes, en las taquillas del Gimnasio Universitario estarán disponibles los boletos para el partido amistoso de basquetbol entre las selecciones de México y Colombia, programado para el miércoles 26 de julio.

El juego también servirá de preparación para la escuadra mexicana, además de ser parte de la gira de despedida que realiza rumbo a la Copa Mundial que se celebrará en Filipinas, Japón e Indonesia del 25 al 29 de agosto.

México y Colombia se verán las caras a partir de las 7:30 pm en el citado inmueble, ubicado en las calles Ignacio Mejía y Fernando Montes de Oca.

A partir de este lunes, en horario de 9:00 am a 8:00 pm, estarán disponibles los boletos en las taquillas del gimnasio y el costo es la donación de un juguete no bélico y que no requiera pilas. Los juguetes recabados se donarán a la Dirección General de Protección Civil.

Dos días antes del juego habrá una conferencia de prensa con el combinado mexicano en el mismo Gimnasio Universitario a las 11:00 de la mañana, y de esa manera darán inicio a su tour en esta frontera.

La Selección Mexicana está de vuelta en el Mundial tras eliminar al representativo de Argentina.

En la Copa Mundial FIBA de este año, México está ubicado en el Grupo junto a Egipto, Lituania y Montenegro. En total, son ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

El equipo nacional debutará en el Mundial el viernes 25 de agosto cuando se mida al representativo de Montenegro, en partido programado para dar inicio a las 2:45 am tiempo de Ciudad Juárez. Dos días después jugará contra Lituania a partir de las 6:30 de la mañana, mientras que el tercer y último partido de esta primera fase será el martes 29 ante la selección de Egipto a las 2:45 am.

España es el actual campeón mundial y defenderá su título apoyado en jugadores que toman parte en la NBA, como Ricky Rubio, Juancho Hernangómez, Usman Garuba, Santi Aldama y Willy Hernangómez.