Anuncian triple festejo taurino

Como hace mucho tiempo no se hacía, ayer fueron anunciados en conferencia de prensa los próximos tres festejos taurinos, que se llevarán a cabo el 24 de agosto, 7 de septiembre y 18 de octubre en la plaza Alberto Balderas.

“Tres carteles yo creo que importantes, estamos retomando de alguna manera los años iniciales de la Balderas en esta segunda etapa de la reinauguración en donde dimos un número similar de festejos con una gran efervescencia taurina porque se reabría la plaza después de un buen tiempo”, declaró Juan Carlos López, representante de la empresa Espectáculos Taurinos de México.

— El hecho de anunciar tres corridas al mismo tiempo, ¿es la respuesta de ustedes a la pretensión que incluso ha manifestado el gobierno de prohibir las corridas en el estado?

“No de forma directa, pero evidentemente que coincide”, respondió López. “Si se ha manejado mucho políticamente el asunto de las declaraciones de gobierno, que son respetables, pero creo que carecen de muchísimo fundamento.”

López agregó que ellos ya tenían planeadas estas tres fechas y que al anunciarlas de forma concreta al mismo tiempo de alguna manera viene a ser una respuesta como debe de ser, profesional, de una empresa que se dedica a hacer toros sin buscar polemizar, sino apoyados en una respuesta muy clara, que Juárez es taurino por tradición, con una larga historia que no se puede borrar por gustos u ocurrencias personales.

“Nosotros hemos sido muy respetuosos y lo seguiremos siendo, creemos que detrás de eso hay una falta de conocimiento, se ha dicho que se va a invitar a pláticas y estaremos atentos a las mesas de diálogo para exponer todo lo que es la fiesta de los toros, el arte, la cultura y sobre todo el respeto hacia la gente que le gusta el arte de los toros”, declaró López.

Para la corrida del sábado 24 los alternantes serán Uriel Moreno ‘El Zapata, Antonio García ‘El Chihuahua’ y Gustavo García ‘El Solo’, los tres exponentes de las banderillas “de forma espectacular”, según comentaron los organizadores.

En ese sentido, Manuel Ríos en representación del Grupo Taurino de Juárez, anunció que para esa corrida ellos harán entrega de un trofeo al mejor banderillero de la tarde.

Juan Carlos López recalcó que la fiesta de los toros es una transmisión de arte, “que entendemos y respetamos a quien no le guste, pero también es el mismo respeto que se pide para la gente que lo disfruta.”

Finalmente, López dijo que ve con buenos ojos el apoyo que el gobierno municipal dio a las corridas de toros, que también es una apuesta económica para la gente del Centro y los que laboran directa o indirectamente cada vez que hay un festejo.

“Yo creo que es muy sano por parte de nuestro alcalde el hecho que apoye simplemente por las fuentes de trabajo y por respetar algo que tiene muchos años de llevarse a cabo en esta ciudad.”