Anuncian fechas de la NBA

Los Ángeles— El calendario de la NBA es un poco más fácil para los jugadores.

Los aficionados también podrían tener un descanso y dormir un poco más.

La Liga anunció el lunes su calendario para la temporada 2019-20, que incluye una nueva disminución en los juegos en noches consecutivas para los equipos y un cambio importante en el número de juegos televisados a nivel nacional que empiezan a las 10:30 p.m. hora de la costa Este. Golden State y los Lakers de Los Ángeles empezarán varios partidos media hora antes de lo habitual, mientras que las cadenas ESPN y Turner transmitirán más temprano sus dobles carteleras de media semana.

Los cambios han estado en la mente del comisionado Adam Silver durante algún tiempo, en especial desde que casi la mitad de los televidentes del país están en la zona horaria del Este, pero ahora un buen número de las principales estrellas de la liga juegan en la costa Oeste. La campaña pasada, frecuentemente los partidos televisados a nivel nacional a media semana terminaban alrededor de la 1 a.m. o incluso más tarde, perjudicando los ratings.

“Es algo que creo tenemos que abordar”, dijo Silver en mayo.





Noche inaugural

Toronto recibirá sus anillos de campeón el 22 de octubre cuando reciban a Nueva Orleans y a la primera selección global del pasado draft, Zion Williamson. Los Lakers –ahora con Anthony Davis jugando al lado de LeBron James– visitarán administrativamente a los Clippers –que ahora cuentan con Kawhi Leonard y Paul George– en la segunda mitad de una doble cartelera. Ese será uno de los juegos de media semana televisados a nivel nacional a las 10:30 tiempo del Este, mismos que se evitarán en gran medida esta temporada.





Navidad

Toronto albergará un juego de Navidad por primera vez, al recibir a Boston al mediodía tiempo del Este. Los otros duelos navideños (todos en tiempo del Este) son: Milwaukee en Filadelfia, 2:30 p.m.; Houston en Golden State, 5 p.m.; Clippers en Lakers, 8 p.m.; y Nueva Orleans en Denver, 10:30 p.m.





Día de Martin Luther King

Hay 14 juegos programados para el 20 de enero, el día en que se rinde homenaje a la vida del Dr. Martin Luther King Jr., incluido los tradicionales partidos como locales de Atlanta (contra Toronto) y Memphis (frente a Nueva Orleans).





Europa en horario estelar

El calendario presenta 48 juegos –24 en sábados, 24 en domingos– que serán transmitidos en horario estelar para Europa. Eso no incluye el encuentro del 24 de enero en París entre Milwaukee y Charlotte.





Cuatro en cinco noches

Los trechos de cuatro juegos en cinco días podrían haberse ido para siempre. Ésta será la tercera temporada consecutiva donde a ningún equipo tiene programado un tramo de este tipo. Ningún equipo jugará tampoco ocho partidos en 12 días, aunque hay 19 ejemplos de equipos que tienen que jugar cinco veces en un lapso de siete días.





Noche de cierre



La temporada regular termina con 13 juegos el 15 de abril. Miami, Detroit, Denver y Utah terminan todos el 14 de abril. Los playoffs inician el 18 de abril.









LOS PARTIDOS IMPERDIBLES





Los Ángeles— La NBA dio a conocer este lunes su próxima programación de partidos y aquí están las revanchas, juegos en casa y otros partidos que hay que ver en esta temporada de la NBA para el 2019-20.



Revanchas en las finales

Los Raptors de Toronto contra Golden State el 5 de marzo.

Golden State en Toronto el 16 de marzo.

Va a pasar un tiempo para que los Raptor y los Warriors puedan a volver a reunirse y recrear las finales de la NBA del 2019.

Los Raptors no contarán con Kawhi Leonard ni Danny Green, mientras que los Warriors no tendrán a Kevin Durant, Shaun Livingston ni Andre Iguodala.

Sin embargo, debido a que esos equipos no se enfrentarán sino hasta marzo, existe una posibilidad razonable de que Klay Thompson se recupere del ligamento anterior cruzado que se rompió y regrese a la cancha para ese entonces.



En dónde está Kawhi

Toronto jugará contra los Clippers de Los Ángeles el 11 de noviembre.

Los Clippers de Los Ángeles visitarán Toronto el 11 de diciembre.

Los Raptores se reunirán temprano con el Jugador Más Valioso de las finales de la NBA del 2019 en esta temporada y es probable que Leonard y Green reciba su anillo de campeonato –junto con una ronda bien merecida de aplausos de los fieles seguidores de los Raptors– durante el viaje que hará en diciembre a Toronto.



Rivalidad entre los Lakers y Clippers

La batalla para Los Ángeles en esta temporada podría ser por la primera posición en el Oeste de la Conferencia.

Jugarán en el primer partido el 22 de octubre, en Navidad, el 28 de enero y luego en un enfrentamiento por la tarde el 4 de marzo.



Competencia del Jugador Más Valioso

Giannis Antetokounmpo, el Jugador Más Valioso de la NBA, y los Bucks de Milwaukee enfrentarán al antiguo Jugador Más Valioso James Harden y a los Rockets de Houston el 24 de octubre en Houston, será el partido inaugural para ambos equipos.

No volverán a jugar nuevamente hasta el 25 de marzo en Milwaukee.



Anthony Davis-Pelicans

Ahora que juega para los Lakers de Los Ángeles, Davis verá a su exequipo por primera vez cuando viaje a Nueva Orleans el 27 de noviembre.



Kyrie Irving-Celtics

El 27 de noviembre también será la gran noche para el nuevo guardia armador de Brooklyn, que será cuando regrese a Boston por primera vez como contrincante desde que salió de los Celtics.



Kemba Walker-Hornets

Regresará a Charlotte por primera vez el 7 de noviembre, cuando Boston visite a los Hornets.



Jimmy Butler-Sixers

El nuevo delantero del Heat tendrá una serie de reuniones en este año, incluyendo el 27 de octubre, cuando Miami viaje a Minnesota y el 23 de noviembre cuando el Heat visite Filadelfia.