Anuncian fechas de juegos pendientes de Mineros

Cortesía de UTEP Athletics

La Conferencia USA anunció ayer la reprogramación de dos partidos de futbol americano de UTEP que se pospusieron el mes pasado debido a la contingencia sanitaria. Ambos partidos se jugarán durante las dos primeras semanas de diciembre.

Los Mineros recibirán a Southern Miss el sábado 5 de diciembre en un juego que será transmitido por ESPN Networks. Los picapiedra y las Águilas Doradas originalmente estaban programados para enfrentarse el 17 de octubre en el Estadio Sun Bowl.

Una semana después, el 12 de diciembre, UTEP será anfitrión de los Mean Green de Texas. UTEP y North Texas estaban programados para enfrentarse el 31 de octubre en El Paso. Este partido se transmitirá por ESPN Networks.

Los horarios de inicio y los protocolos adicionales para ambos juegos en casa de la División Oeste se anunciarán en una fecha posterior.

Los Mineros volverán a la acción sobre el emparrillado hasta el sábado 14 de noviembre cuando visiten a los Correcaminos de la Universidad de Texas en San Antonio.

Como lo declaró el martes Jim Senter, director de deportes de UTEP, se sabía que al ser una temporada tan incierta existía la posibilidad de que algunos juegos fueran pospuestos o cancelados, situación que ya han experimentado los Mineros en tres ocasiones en esta temporada.

El 10 de octubre los paseños visitaron a los Bulldogs de LA Tech. Una semana después recibirían a Southern Miss, pero un día antes las Águilas Doradas solicitaron posponer el juego porque no contaban con suficientes jugadores para hacer el viaje.

UTEP jugó una vez más de visitante el 24 de octubre ante los 49s de Charlotte. El día 31 les tocaba recibir a North Texas, pero cuatro días antes los Mean Green informaron que no harían el viaje a la frontera, apenas unas horas después de que los Mineros habían dado a conocer que ese partido se jugaría sin público en las gradas.

El martes pasado, las Panteras de FIU informaron que no jugarían el partido de este sábado contra UTEP por no tener suficientes jugadores sanos, pero a diferencia de los otros dos juegos, éste fue cancelado y no se reprogramará.

De esta manera, cuando los Mineros regresen al Estadio Sun Bowl el 21 de noviembre para jugar contra los Blazers de UAB, habrán pasado dos meses y dos días desde la última vez que jugaron en casa, cuando vencieron 17-13 a los Wildcats de Abilene Christian.