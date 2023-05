Anuncian el ‘Jones Brothers Youth Football Skills Camp’

El paseño Aaron Jones, corredor de los Empacadores de Green Bay, y su mellizo Alvin, llevarán a cabo su tradicional campamento de verano para niños y jóvenes el próximo 30 de junio en la Burges High School de El Paso. El campamento, denominado ‘Jones Brothers Youth Football Skills Camp’, es gratuito y lo han hecho desde 2017, cuando Aaron fue elegido en el draft por los ‘cabeza de queso’.

Ayer jueves se llevaron a cabo los primeros registros y la segunda oportunidad para que los interesados se puedan registrar será el próximo jueves 18 de mayo a partir de las 9:00 am.

El día del campamento se dividirá de la siguiente manera: de las 10:00 de la mañana a las 12:00 pm será para niños de primero a sexto grado, y de las 2:00 a las 4:00 de la tarde para quienes cursan de séptimo a 12º grado.

En este campamento de futbol americano se enseñan habilidades básicas del juego, además de inspirar confianza y promover la unidad dentro de la comunidad, según la Fundación A&A All The Way que dirigen los hermanos Jones.

“Los niños tienen la oportunidad de aprender los fundamentos y la estrategia del futbol de parte de Aaron, Alvin y otros jugadores colegiales y profesionales, quienes están ansiosos por compartir su conocimiento y pasión por el juego”, según el sitio web de la fundación.

El campamento culminará una semana ocupada para los hermanos Jones, ya que será un día después del juego de softbol de caridad de la Fundación A&A All The Way en el Southwest University Park, programado para el 29 de junio. Los boletos para ese juego de softbol de celebridades varían en precio desde 30 a 40 dólares.