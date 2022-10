Anuncian convocatoria para el Deportista del Año 2022

Desde este lunes 17 de octubre, atletas, entrenadores, promotores, equipos, amateurs y profesionales, así como maestros de educación física, pueden ser registrados para competir por el Premio al Deportista del Año 2022 de Ciudad Juárez y sus diferentes categorías.

Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, hizo la convocatoria oficial este lunes, acompañado de Erika Guardado, coordinadora del deporte federado, y de Karla Escalante, regidora de deportes.

La elección se llevará a cabo el jueves 17 de noviembre en las instalaciones del IMDEJ a las 12:00 pm y los currículums se recibirán hasta el viernes 11 de noviembre a las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con la convocatoria, cualquier persona puede registrar a quien considere con los méritos necesarios para ser galardona, aunque también lo pueden hacer los propios deportistas, entrenadores promotores.

Los currículums se deben hacer llegar a través de la página deportecdjuarez.gob.mx y se invita a que contengan únicamente los logros deportivos obtenidos en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 9 de noviembre del 2022. Se deberá incluir también1 fotografía personal de frente tamaño credencial y tres fotografías en acción de su disciplina en eventos nacionales, internacionales y de invitación.

“Invitarlos a que manden su currículum y decirle a todos los deportistas que se esfuercen día con día, que no paren de luchar y a los que son merecedores, que crean que pueden obtener uno de los premios de la convocatoria, pues manden su currículum, no importa si su entrenador no lo manda, si sus padres no lo mandan, ustedes mismos lo pueden hacer para tener el derecho a ser votados”, declaró Escalante.

Podrán participar los juarenses que reúnan los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento o naturalización, estar afiliado al deporte federado de nuestro país, haber contribuido en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 9 de noviembre de 2022 con su actividad y logros deportivos a la proyección deportiva de esta ciudad a nivel nacional en los eventos convocados por las federaciones nacionales correspondientes de cada deporte y en los procesos de Olimpiada, Paralimpiada Nacional en sus fases municipal, estatal, regional y nacional.

Si se trata de nivel internacional, en los eventos convocados por las federaciones internacionales correspondientes a cada deporte, como son Juegos Centroamericanos y del Caribe, Campeonatos Panamericanos y Centroamericanos, campeonatos regionales (Norceca, Nacac, etc.), juegos, campeonatos y copas mundiales.

Se considerarán los eventos internacionales de invitación oficial por federación solo como instrumento de desempate.

Además del Deportistas del Año, se reconocerá al Talento Deportivo (menor de 18 años), Atleta Paralímpico, entrenador amateur, deportista profesional, entrenador profesional, equipo amateur, equipo profesional, promotor deportivo amateur, promotor deportivo profesional y maestro de educación física (clase directo a grupo).