Anuncian baja de Lozano del Tri

Ciudad de México.- Hirving Lozano también queda fuera de la Copa Oro.

La sexta baja para México, la segunda por una cuestión de salud. El ‘Chucky’ no se ha podido recuperar de la lesión en la rodilla en su último partido de la Eredivisie 2018-19 con el PSV Eindhoven.

Se veía venir desde que arribó a México utilizando un bastón. Ayer ya fue oficial.

“El jugador se integró el lunes a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento, donde fue evaluado a fondo de la ruptura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla derecha que presenta.

“Para establecer sus tiempos de recuperación, se analizaron todos los estudios tanto los que se le realizaron en México, como los que le efectuaron médicos del PSV, así como sus doctores externos y se llegó a la conclusión, que para que estuviera al cien por ciento, necesita más tiempo del que se podría tener para participar en la Copa Oro, por lo que causa baja de la convocatoria de la Selección Nacional de México”, informó la Dirección de Selecciones Nacionales.

Apenas este domingo Miguel Layún se bajó del barco por una afección renal.

Las bajas se suman a las de Javier Hernández, Carlos Vela, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, quienes por motivos personales han preferido no jugar la Copa Oro.



Critica Guardado a los directivos

Para Andrés Guardado, mediocampista del Real Betis y el Tricolor, ha llegado el momento de que los directivos del futbol mexicano le quiten toda la responsabilidad de los resultados que obtenga la Selección Nacional a los jugadores y asuman la parte que les corresponde.

“Hay muchas cosas que se manejan en México, que no se manejan en ningún lado del mundo y después pretendemos como Selección o como futbol mexicano dar ese paso, lo he dicho muchas veces, siempre se nos exige al jugador dar ese paso, ‘es que los jugadores, es que tal, es que no tenemos tal’, vuelvo a repetir, tú como directivo ¿cuándo vas a dar ese paso también para darlo todos como futbol mexicano?”, declaró en entrevista con ESPN.