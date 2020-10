Anuncia TJ Goodwin ingreso a portal de transferencias

Cortesía de UTEP Athletics

TJ Goodwin, mariscal de campo de UTEP que había optado por no jugar la temporada 2020, anunció a través de su cuenta de Twitter que ha tomado la decisión de entrar al portal de transferencias y así buscar nuevas opciones para continuar su carrera académica y deportiva.

Goodwin pintaba para ser el quarterback titular de los Mineros este año, pero a finales de agosto, al ver que en la pretemporada perdía el puesto con Gavin Hardison, se apoyó en el recurso ‘Opt out de la NCAA’ que esta temporada permite a los estudiantes-atletas no jugar, si así lo desean, por cuestiones de salud.

“Me gustaría agradecer a UTEP por darme la oportunidad de jugar este juego mientras conozco a chicos a los que podría llamar mis hermanos. Dicho esto, mi familia y yo creemos que lo mejor para mí es explorar otras oportunidades y ahora he ingresado al portal de transferencias de la NCAA”, dice el texto que publicó el ex mariscal Minero el martes.

La opción ‘NCAA Opt Out’ fue diseñada para atletas que no se sienten cómodos este año en los deportes universitarios por la contingencia sanitaria y les da la oportunidad de permanecer con una beca y continuar su educación en su respectiva universidad sin tener contacto con su equipo. Después de la temporada, estos jugadores podrían regresar al programa y mantener su elegibilidad para el 2021.

Goodwin llegó a los Mineros para la temporada 2019, pero el año pasado como novato verdadero fue catalogado redshirt y no vio acción sobre el emparrillado para los picapiedra. Para este 2020, se esperaba que él y Hardison compitieran por la titularidad, e incluso que el entrenador Dana Dimel echara mano de los dos al mismo tiempo, pero cuando no ya no había duda de que Hardison sería nombrado el mariscal de campo titular, Goodwin prefirió hacerse a un lado y no jugar.