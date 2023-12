Anuncia Pumas que boletos para la ida se agotaron

Ciudad de México.- Se agotaron los boletos para la Semifinal de ida entre Pumas y Tigres, que tendrá lugar este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

La directiva del Club Universidad informó que ya no quedan entradas para el duelo de mañana, por lo que alertaron a los aficionados para que no caigan en manos de la reventa y también para solicitar que no arriben al inmueble sin tener tickets a la mano.

La dirigencia auriazul reiteró que las personas mayores de edad deberán portar el Fan ID, que es obligatorio mostrar para tener acceso al inmueble.

También se indicó que a partir de las 17:00 horas se abrirán los estacionamientos y una hora después las puertas para evitar aglomeraciones.

Por otra parte, el equipo de los Pumas entrenó por la tarde para probar el horario y el clima que va a encontrar en el partido contra Tigres.