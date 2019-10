Anuncia Padres llegada de Tingler

San Diego.- Los Padres de San Diego anunciaron oficialmente la contratación de Jayce Tingler como su nuevo manager el lunes.

Tingler, que mas recientemente formaba parte del cuerpo de entrenadores de los Rangers de Texas, como coordinador del desarrollo de peloteros de campo para Ligas Mayores, aceptó un contrato por tres años con los Padres, informó el vicepresidente ejecutivo y gerente general del equipo, A.J. Preller.

“Jayce cuenta con una amplia experiencia en prácticamente todos los aspectos en las tareas como entrenador, en el desarrollo de peloteros y en operaciones deportivas, y todo nuestro grupo cree que él es la persona adecuada para guiar a nuestra talentosa escuadra”, declaró Preller en un comunicado. “Sus habilidades multifacéticas, combinadas con su capacidad de desarrollar el talento y ayudar a los jugadores a alcanzar su potencial a un nivel de Grandes Ligas, que son los factores clave para que haya sido elegido como nuestro nuevo manager”.

Tingler será presentado oficialmente en una conferencia de prensa en Petco Park el jueves.

Tingler, de 38 años, toma las riendas de un equipo que no ha llegado a playoffs en 13 temporadas en fila y no tiene marca ganadora en los últimos nueve años.

Su única experiencia previa como manager fue en sucursales, incluyendo un inicio de 9-1 al frente de los Leones del Escogido de la Liga Invernal Dominicana esta campaña.

Tingler reemplaza a Andy Green, a quien se le culpó del declive de los Padres durante la segunda mitad de la temporada, y quien fue despedido a ocho partidos del final del calendario. Green no tenía experiencia como timonel de Grandes Ligas al momento de su contratación antes del inicio de la campaña 2016.