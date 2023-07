Anuncia FMF cambios estructurales

Ciudad de México.- La creación de un Consejo de expertos en Selecciones Nacionales, la construcción de dos Centros de Alto Rendimiento en las costas de Estados Unidos, el diseño de 12 pilares importantes y el futuro acuerdo de partidos con clubes brasileños y argentinos son parte del proyecto de la FMF para el desarrollo del futbol mexicano.

El Comisionado presidente de la Federación, Juan Carlos Rodríguez, anunció esos detalles en una transmisión dirigida a los aficionados, en una charla con el periodista Alberto Lati en la que tocó el tema de los próximos asesores.

PUBLICIDAD

"Estamos pensando en cuatro pilares: directores técnicos con experiencia en Selección Nacional, no cuento quiénes son porque estamos en parte de la negociación, si no tienen conflicto de interés (pueden estar aunque tengan otro puesto), arrancaremos con dos de ellos; a los ex jugadores seleccionados nacionales no se les escucha; expertos en tecnología, existen mexicanos muy exitosos en el mundo, tenemos identificado uno e Inglaterra y otro en Francia, generar mayor tecnología, data, información, así como personajes históricos y campeones del mundo, que nos ayuden", mencionó el dirigente.

Comentó que el consejo de expertos no se reunirá, sino que ellos irán a visitar a uno por uno para recibir de primera mano la asesoría.

Insistió en que su trabajo no es elegir al nuevo entrenador, sino conformar la estructura del trabajo del próximo timonel, quien no tiene la varita mágica para arreglar así la situación.

"La Bomba" Rodríguez contó la docena de pilares en los que se basará el trabajo de la FMF.

"Hemos trabajado en 12 pilares muy importantes: gobierno corporativo y estructura, Selecciones Nacionales, calendarización y la priorización de la parte deportiva, antes que de cualquier otra parte, la parte comercial va a acompañar somos anfitriones del Mundial en tres años, siguiente tema es multipropiedad, ascenso y descenso, futbol femenil, el arbitraje y el VAR y nuestra capacidad de centralizarlo, desarrollo del futbol, experiencia para los aficionados, un proceso de internacionalización del futbol en lo deportivo y estratégico, comercialización de derechos y patrocinios y un plan estratégico", expresó.

Rodríguez prometió robustecer cuatro áreas: ciencias del deporte y tecnologías, logística y operaciones.

Crearán en EU dos centros de alto rendimiento

Después de las quejas de seleccionados mexicanos por la logística en la Nations League, una de las implementaciones en el nuevo proceso será la creación de dos Centros de Alto Rendimiento, en la costa este y oeste de Estados Unidos.

"Estamos mejorando la capacidad que tienen para entrenar para que se acaben las excusas, estamos empoderándonos, mi chamba es encontrar la estructura, la chamba de Ivar (Sisniega, presidente de la FMF) es encontrar a la gente correcta", mencionó.

La Sub 23 dejará de reportar a Andrés Lillini (director de Selecciones nacionales menores) y trabajará en conjunto con la mayor, para que la baraja de jugadores sea más amplia.

Dijo que el acuerdo que tiene con los dueños es que no se van a meter.

Habrá Libertadores

A pesar del interés por jugar Copa Libertadores, por ahora no hay una invitación de Conmebol para que México dispute el torneo.

"Los rumores no son ciertos, estamos en conversaciones con Concacaf como Conmebol, pero requeriría de tantos movimientos, primero debemos tener una invitación de Conmebol aprobada por Concacaf", comentó.

Dijo que sí sacrificaría partidos de la Liga MX con tal de jugar duelos en Sudamérica si eso le conviene al futbol mexicano.