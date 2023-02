Anuncia Barcelona fichaje de Julián Araujo

Barcelona.- El Barcelona anunció hoy que llegó a un acuerdo con el LA Galaxy para incorporar al mexicano Julián Araujo, quien se sumará por 3 temporadas al Barca Atletic, hasta el 30 de junio del 2026.

Acompañado del vicepresidente Rafael Yuste, el zaguero firmó contrato y se prevé que en los próximos días se incorpore a los entrenamientos bajo las órdenes del mexicano Rafael Márquez.

El club blaugrana destacó que Araujo tiene doble nacionalidad pues militó con Estados Unidos en las categorías juveniles (Sub 18, Sub 19, Sub 20 y Sub 23) pero también defendió ya a la Selección Mayor de México.

"Es espectacular estar acá. Para mí es un honor ser el primer jugador de esta Academia en poder firmar con el Barcelona y un gran ejemplo para las siguientes generaciones. Han sido semanas duras pero ya estoy aquí, listo para adaptarme", explicó Araujo.