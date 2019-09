Anular a Kiesewetter, la clave

Eliminar la labor del delantero Jerome Kiesewetter e impedir que Sebastián Velásquez sea el generador de la ofensiva de El Paso Locomotive es lo que intentarán hacer mañana los Switchbacks de Colorado Springs, declaró el técnico interino Wolde Harris al sitio oficial de ese equipo.

Para el cuadro de Colorado esta es su primera visita a la frontera y vienen con sed de revancha, pues en la primera vuelta perdieron en su casa con los ‘Locos’, 2-0.

Kiesewetter, nativo de Alemania, se mantiene como el máximo goleador de la máquina paseña con 11 tantos, mientras que el colombiano Velásquez se incorporó tarde al equipo, pero llegó para convertirse en el mariscal que dicta el ataque paseño desde el medio campo junto al irlandés Richie Ryan.

“Tenemos que eliminar la labor de Kiesewetter”, dijo Harris. “Será importante que nos mantengamos compactos en el medio y que no permitamos que Velásquez genere los ataques”.

Harris también considera que el paseño Omar Salgado y Nick Ross son dos jugadores a los que no se les puede dar mucho espacio, por lo que estarán enfocados en mantenerse compactos sobre el campo.

“Hemos visto a El Paso en video y parece que será otro lugar con buen ambiente.

Tendremos que mantener una actitud positiva e ir ahí sabiendo que será un reto.

Como equipo tenemos la capacidad de hacerlo bien como visitantes en esta liga; sólo debemos asegurarnos de no permitir que los errores nos cuesten”, señaló Harris.

“Son un buen equipo y realmente respeto la manera en que juegan”, dijo por su parte el capitán del equipo, Jordan Burt. “Este fin de semana es un partido contra otro rival donde tendremos que mejorar si queremos sumar puntos. Todos aquí están jugando por algo y nosotros tenemos que terminar la temporada de la mejor manera”, mencionó.

Los Switchbacks cuentan con el regreso de Abdul Rwatubyaye y Shane Malcolm, luego de que ambos jugaron con sus selecciones, Ruanda y Guam, en fase clasificatoria para la Copa del Mundo.