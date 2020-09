Antes me caía mal, hoy lo respeto: Julio César Chávez a Maradona

Julio César Chávez reconoció que Diego Armando Maradona le caía mal. Fueron dos leyendas del deporte que apenas tuvieron la oportunidad de conocerse en 2019 y que tras esos encuentros la perspectiva del exboxeador sobre el “10” cambió para siempre, publicó Medio Tiempo.

Chávez le contó al programa Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad que conoció a Maradona cuando el exfutbolista dirigió a los Dorados de Sinaloa y ambos coincidieron en Culiacán.

“Sabes, Diego, con todo respeto, que antes me caías muy mal, me caías gordo como decimos aquí en México, por tu forma de ser, pero ahora que te conozco personalmente te pido disculpas, porque eres un gran hombre y ahora somos grandes amigos'", expresó la Leyenda del boxeo mexicano.

Diego Armando Maradona dejó de ser entrenador de los Dorados en junio de 2019, pero dejó varios amigos en Culiacán, incluyendo al exboxeador.

"Antes de conocerlo yo tenía una mala impresión de Diego, por eso le había dicho que no cuando me había invitado a su programa de televisión. Le dije que no me interesaba ir a su programa, porque me caía gordo y mal. Después cuando nos conocimos, me besó, nos abrazamos y me acuerdo que se largó a reír y nos hicimos muy buenos amigos. Yo le regalé algunas camisetas, unos de mis guantes y él me dio una de sus camisetas", apuntó.

Julio César Chávez no especificó cuándo fue la reunión entre ambos, pero por ahora le ha hecho un reconocimiento público."Le tengo una gran admiración y respeto. Es uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Diego dejó un gran recuerdo. La gente lo admira, lo aprecia y valora todo lo que hizo".