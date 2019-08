Antepone Luck disfrutar de su vida

Indianapolis.- Andrew Luck fue único.

Amaba el futbol americano. Ama la vida todavía más.

Así que cuando Luck, de 29 años, pensó que otro largo y arduo retorno pondría en riesgo sus planes futuros, consideró que abandonar el deporte y potencialmente cientos de millones de dólares era la única elección lógica.

“Durante los últimos cuatro años más o menos, he estado en este ciclo de lesiones, dolor, rehabilitaciones –lesiones, dolor, rehabilitaciones– y ha sido incesante, incansable, tanto en temporada como en la pretemporada”, dijo Luck tras la derrota del sábado ante los Osos de Chicago. “Me sentí atrapado en ello, y la única manera que veo es no jugar más futbol americano. Me ha quitado el gozo por este juego”.

El anuncio y el momento (para hacerlo) –dos semanas antes del primer juego de temporada de los Potros de Indianapolis contra los Cargadores de Los Ángeles– sorprendió al mundo de la NFL.

Pero ésta no fue una decisión de momento.

Después de tres temporadas plagadas de lesiones, Luck regresó el año pasado con una nueva perspectiva sobre el dolor físico, el desgaste mental y el estrés emocional que necesitaba para seguir luchando en su regreso. A finales del verano anterior, describió su estado mental a lo largo de la continua rehabilitación con palabras tales como “triste”, “miserable” y “atemorizado”.

El mes pasado, mientras el dolor persistente en la parte inferior de la pierna izquierda lo obligó a dejar el campo de entrenamientos otra vez, Luck declaró a los reporteros que después de jugar con dolor en el hombro en 2016 y perderse la temporada 2017 completa, sería honesto consigo mismo, sus entrenadores, compañeros y la organización acerca de cómo sentía su cuerpo.

En el momento, Luck dijo que pensó incluso que los entrenamientos limitados eran perjudiciales para él y el equipo.

Si bien algunos aficionados abuchearon a Luck mientras salía del terreno de juego el sábado por la noche, otros jugadores lo apoyaron. Entienden lo peligroso y debilitante que puede ser el deporte, por lo cual algunos se retiran a edades tempranas.

Luck es la figura más destacada hasta ahora en esa creciente lista.

“Creo que se necesita una cantidad inmensa de coraje, una enorme cantidad de reflexión interna y muchas agallas para hacer lo que está haciendo”, dijo el ala defensiva de Houston, J.J. Watt. “Estoy seguro que la gente tiene sus puntos de vista y sus maneras de intentar decir lo que harían en sus zapatos. Pero la verdad es que nadie está en sus zapatos. Nadie tiene que pasar por lo que ha tenido que pasar. Nadie ha pasado por la rehabilitación y las lesiones... Respeto muchísimo esto (su decisión). Creo que se necesita muchísimo para alejarse de un montón de dinero como ése”.

El propietario de los Potros, Jim Irsay, estima que Luck podría haber ganado hasta 500 millones de dólares si hubiera durado tanto como Brett Favre, Tom Brady o Peyton Manning, este último el predecesor de Luck.

Pero Luck nunca estuvo en el futbol americano por el dinero o la fama, como otros que abandonaron el deporte en sus términos y en su mejor momento.

Barry Sanders se retiró a la edad de 31 años tras ganar cuatro títulos de acarreos de la NFL y al alcance de romper el récord de más yardas por tierra de Walter Payton. A los 30 años, Calvin Johnson se fue luego de seis apariciones consecutivas en el Pro Bowl. Jim Brown abandonó a los 30 años por una incipiente carrera cinematográfica, menos de un año después de ganar su tercer y último premio como Jugador Más Valioso.

Nunca volvieron y Luck dijo que no anticipa un retorno, aunque es lo suficientemente joven para hacerlo.