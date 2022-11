Ante reto exigente

En dos días, el juarense Matías Montaño competirá en dos eventos diferentes de judo en los Estados Unidos, el 19 de noviembre en el Dallas Open y el 20 en la Copa Presidente (President’s Cup) en esa misma ciudad de Texas.

Para Montaño, de 9 años de edad, ésta será la primera ocasión que vea acción en dichas competencias y primera vez también que viaje a aquella ciudad.

PUBLICIDAD

“Me siento preparado, pero con tantito nervio”, dijo Matías. “Me he preparado con todas las ganas. Entreno cuatro días a la semana, dos horas y media cada día con mi sensei Óscar Alvídrez. Y al gimnasio voy tres veces a la semana con Carlos Vivencio básicamente para mejorar mi fuerza, estabilidad y rapidez. La mayoría del tiempo hago ligas”.

A pesar de su corta edad, Matías ya tiene cuatro años en la práctica de esta disciplina y antes pasó por el futbol y el taekwondo.

“Óscar Alvídrez era el profesor de judo en la escuela y me invitó, yo fui y me gustó, entonces ya tuve cierto tiempo ahí en la escuela y me invitó aquí al dojo y me quedé aquí”, agregó Matías Alberto, a quien el judo le gusta porque es un deporte de contacto.

–Sin duda te gusta ganar, pero, ¿cómo lo tomas cuando pierdes?

“Antes como que lo soportaba porque la mayoría del tiempo quedaba en tercer lugar, ahora estoy quedando en primeros lugares, segundos, y cuando pierdo ya en estos tiempos como que me siento muy decepcionado de mí mismo, diciéndome ‘pudiste haberlo hecho mejor’”, respondió el estudiante de cuarto grado de primaria en el Colegio Americano.

–Cuál es tu meta en el judo?

“Llegar hasta las Olimpiadas y si se puede a un campeonato mundial, representando a México”.

Matías y su papá viajarán el 17 de noviembre rumbo a Dallas; el día 18 será el pesaje, el 19 compite en el Dallas Open y el 20 en la Copa Presidente. En ambos eventos lo hará en la categoría preinfantil 9-10 años, división +43 kilogramos.

Conózcalo

Nombre: Matías Alberto Montaño Valdés

Fecha de nac.: 10 de enero de 2013

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 9 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 57 kg