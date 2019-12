Ante estragos del tiempo, Federer sólo sigue adelante

Dubai, Emiratos Árabes Unidos.- Roger Federer está consciente de que mantenerse en el máximo nivel del tenis implica enfrentar constantemente las preguntas de los medios, los aficionados y de quienes lo rodean sobre su retiro. Eso, y encarar los estragos del tiempo.

Y si bien parece que el resto del mundo insiste en que necesita saber cuándo y cómo dirá adiós a las canchas, a sus 38 años Federer asegura que no es algo a lo que le dedique mucho tiempo.

Al menos ya no.

“Siendo honesto, no pienso mucho al respecto”, declaró Federer.“Es un poco diferente (ahora) que sé que me encuentro en el final de mi carrera. Sin embargo, creo que he estado yendo hacia ‘el final de mi carrera’ desde hace mucho, mucho tiempo”.

Federer, que a sus 21 años conquistó el primero de sus 20 títulos de Grand Slam –cifra que constituye en récord en la rama varonil– , señaló a The Associated Press que debe “empezar de cero” después de “perder por poco el Grande”, en referencia a su derrota en el tiebreaker del quinto set ante Novak Djokovic en una final de Wimbledon en julio que mantuvo al público en vilo durante cuatro horas y 57 minutos.

Nadie a esta edad ha alzado un título de Grand Slam en la era del tenis profesional.

Apenas dos días después de haber iniciado su preparación para la próxima temporada –vuela a Melbourne el 9 de enero, una semana antes del sorteo del Abierto de Australia– ha interrumpido por 48 horas sus sesiones de acondicionamiento de dos veces por día ni tomará una raqueta.



Repite Nadal con premio al Espíritu Deportivo

Londres.- El español Rafael Nadal se alzó ayer con el Premio Stefan Edberg al Espíritu Deportivo por segundo año consecutivo y tercero en total, un reconocimiento que se otorga con base en la votación de los jugadores, mientras que Andy Murray fue elegido el regreso del año para la ATP en 2019.