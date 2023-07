Ante críticas, Antuna se siente bendecido

Ciudad de México.- Uriel Antuna escapó a los cuestionamientos de la animadversión que genera en varios fans de la Selección Mexicana y dijo sentirse bendecido de jugar para el Tri.

El futbolista suele ser blanco de las críticas. Apenas en el partido contra Haití, cambió los abucheos por el reconocimiento tras el par de asistencias.

"Siempre voy a ser un bendecido en estar jugando con la Selección Mexicana, siempre dar lo mejor de mí, no sé cómo lo tome la gente, siempre dar lo máximo dentro del campo, orgulloso y siempre hay que aprender, estar creciendo y tratar de mejorar, creo que voy por buen camino y hay que mantener ese nivel.

"No sé si valorado, pero siempre voy a dar el máximo de mí dentro o fuera de la cancha, siempre estaré trabajando para el equipo, dando lo máximo de mí, me pongan o no, orgulloso de vestir la camiseta de México", comentó de cara al juego contra Qatar en la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Copa Oro.

El futbolista fue cuestionado por su exceso en las fintas, por no mandar rápido el centro.

"Todo es aprendizaje, también depende mucho del rival, cómo te marquen, solamente viviéndolo o sintiéndolo dentro del campo, como dices, hay una de más, pero a veces lo siento así, que es buena o a lo mejor me equivoco, pero nunca voy a dejar de intentarlo, siempre estaré intentando y si no me sale lo seguiré intentando una y mil veces", comentó.

Dijo sentirse encantado de tener como compañeros a Henry Martín y Santiago Giménez.

"A los dos los conozco desde hace tiempo, son unos delanteros muy competitivos, determinantes, han demostrado muchísimo, son muy importantes para nosotros", expresó.