Ante América la última carta: Caballero

Marco Tapia / El Diario

Superado el escollo que representó el Querétaro, con un agónico gol que mantiene a Bravos de Juárez en puestos de reclasificación, el entrenador Gabriel Caballero sabe que ante las Águilas del América se jugarán su última carta y no esperar combinaciones de terceros en la última jornada.

“Vamos a pensar en el partido de América, es el último juego; seguimos dependiendo de nosotros, veremos cómo termina esta fecha y partiendo de ahí veremos cómo diseñar el juego ante el América. Seguimos estando en la posición de repechaje, pero tenemos que mejorar con miras al próximo juego”, señaló el estratega.

La victoria ante Querétaro tiene a Juárez por ahora en la posición 12, que da el último boleto al repechaje del Guard1anes 2020. Sin embargo, para que los Bravos puedan amarrar el pase, tendrán que sacar un buen resultado ni más ni menos que ante América, en la última fecha.

“Nos tiene que alcanzar, una vez que se está en esa etapa, el equipo se liberará del estrés que trae por la falta de resultados, se nos fueron puntos que no se nos tendrían que haber ido, nos tocó estar así con la posibilidad en nuestras manos y tenemos que buscarla hasta donde sea posible”, advirtió el timonel.

Caballero entiende que el duelo ante los de Coapa será a todo o nada, ya que un tropiezo los pondría prácticamente fuera de la reclasificación.

“Seguimos estando en esa posición y buscaremos ante América seguir sumando, ése es el pensamiento, después en el partido pueden pasar cosas, esperemos que se recuperen todos, a ver quién se recupera en la semana (de los que van saliendo de Covid-19); con los que estén hasta la última fecha”, dijo.

El director técnico de Bravos señaló que más allá del resultado ante Gallos, no quedó satisfecho con algunos detalles del equipo, ya que hubo desatenciones que casi les cuestan los tres puntos.

“A mí me gusta que el equipo pelee, que no baje los brazos y lo hace, pero necesitó que juguemos mejor. Hoy tuvimos un error y casi nos cuesta, pero después no cometimos errores”, manifestó.

Por otra parte, el entrenador de Querétaro, Héctor Altamirano, quien debutó con derrota, señaló que por ahora lo importante es cerrar con dignidad el Guard1anes 2020 y ya después vendrá la reestructura en el club.

“Lo más importante es pensar hoy en el partido que nos queda en casa, necesitamos sumar tres puntos; evaluaremos las posibilidades, por ahora pensar en lo que viene. Estamos en proceso de evaluar y ver con la directiva qué es lo correcto para el plantel”, expresó Altamirano.

BRAVOS AL MOMENTO…

16 partidos jugados

4 victorias

6 empates

6 derrotas

15 goles a favor

18 goles en contra

-3 Diferencia de goles

18 puntos