Ansioso por volver, chihuahuense Lozano

Archivo / El Diario

El peleador chihuahuense Mario Lozano está ansioso por volver no sólo al cuadrilátero, sino a la actividad en general, pues ha sido doblemente afectado por la pandemia de Covid-19.

Lozano, quien peleó por última vez el 24 de agosto del 2018, en una derrota ante Liam Smith, en Hermosillo, Sonora, esperaba pelear de nuevo en la primera mitad de este año.

“Tenía una pelea programada para marzo, en Canadá, pero mi rival se lesionó y me pidieron que se cambiara (el combate) para mayo, yo acepté; pero después llegó esto del coronavirus y la función, que iba a ser en Montreal, se canceló por completo”, indicó.

Lozano (33-10, 24 KOs) ha tratado de mantenerse activo, aunque ha tenido que bajar el ritmo por obvias razones.

“En forma sigo estando, continúo corriendo, ejercitándome, pero no estoy entrenando como si fuera a pelear. Para empezar los gimnasios están cerrados y aunque estuve golpeando el costal en casa, al final me cansé, además se pude uno lesionar de tanto golpear el costal, no es lo ideal; tampoco hay sparring, no hay un sentido de la distancia, entonces lo que se puede hacer en este momento es simplemente mantenerse activo”, dijo el chihuahuense.

Lozano, quien ha peleado con pugilistas de la talla de Jermell Charlo, Saúl Román, Vanes Martirosyan y Charles Hatley, asegura que está esperando a que la pandemia pase o se aminore para volver al ring, y no está retirado de ninguna forma.

“Ya ha habido algunas peleas a puerta cerrada, entonces tenemos la esperanza de ir volviendo pronto, espero que podamos tener una pelea en este año, pero hay que esperar.

Finalmente, Mario lamentó que el deporte esté siendo uno de los rubros más afectados por la pandemia, pues él lo vive no sólo en su carrera boxística, sino también por su empleo, en un gimnasio.

“Seguimos trabajando en línea, pero no es lo mismo, ni para nosotros como gimnasio ni para los clientes. Parece mentira que estén abiertos los expendios, que la venta de cerveza sea más importante que el deporte, pero pues no hay nada que hacer”, finalizó.

Conózcalo

Mario Alberto Lozano

Edad: 33 años

Estatura: 1.74 m

Alcance: 1.75 m

División: Superwelter

Récord: 33-10 (24 KOs)