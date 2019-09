Ansía Hazard su primer gol en la Liga

Barcelona.- Eden Hazard quiere estrenarse como goleador del Real Madrid. El momento ideal para hacerlo sería la visita al Atlético de Madrid en el derbi de la capital española.

Después del clásico entre Barcelona y el Madrid, el derbi es el partido más esperado de la Liga española. Y con el Madrid al frente del torneo, un punto por encima del Atlético, el ganador tomaría un buen impulso en la pelea por el título liguero.

“En estos partidos sabes cómo son las sensaciones, la pasión, la rivalidad de las aficiones. especialmente cuando son dos equipos de la misma ciudad como el Real Madrid y el Atlético”, dijo Hazard. “Mi deseo para el derbi es marcar y ganar”.

“La mentalidad en un derbi es fundamental y si quieres más, ganas”, añadió. “Cuando juegas al futbol sabes cómo son los derbis. Sabes lo que tienes que hacer, solo tienes que ganar; no hace falta que te lo expliquen los compañeros”.

Hazard desembarcó en Madrid en junio tras un fichaje récord del club de unos 100 millones de euros (113 millones de dólares). Al ex de Chelsea se le ve como el nuevo referente del club tras la salida de Cristiano Ronaldo hace un año.

El volante belga sólo ha disputado tres partido con el Madrid debido a una lesión que sufrió en la pretemporada.

Jugó en la humillante derrota 3-0 de visita al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y también en la difícil victoria 1-0 en Sevilla el pasado fin de semana, cuando sus prestaciones se destacaron más por el aporte defensivo que su calidad ofensiva. No participó en la victoria 2-0 ante Osasuna a mediados de semana para darle descanso con miras al choque contra el Atlético.

Se da por descontado que Hazard acompañará a Karim Benzema y Gareth Bale en el bloque de ataque del equipo del técnico Zinedine Zidane.

El partido en el estadio Wanda Metropolitano tendrá a Hazard frente a frente con Diego Costa, su excompañero en Chelsea.

Costa anotó 20 goles para Chelsea tanto en la temporada de 2014-15 como en la de 2016-17, formando dupla con Hazard para conquistar un par de títulos de la Liga Premier inglesa. Pero Costa apenas ha marcado seis goles en la Liga española tras regresar al Atlético procedente de Chelsea a mediados de la temporada 2017-18. Facturó su primer tanto el miércoles, cuando anotó en la victoria 2-0 en Mallorca.

“Diego Costa es al rival que me quiero enfrentar porque es mi amigo y jugamos juntos”, dijo Hazard.

Con Álvaro Morata suspendido, el técnico Diego Simeone no tendrá otra alternativa que alinear a Costa junto a João Félix el ariete portugués de 10 años.