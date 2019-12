Anota para noble causa

El excorredor de la NFL y participante del Sun Bowl en 1998 LaDainian Tomlinson encabezó ayer la entrega de un donativo de equipo deportivo para escuelas secundarias de El Paso, que llevaron a cabo de manera conjunta Mission Tiger de Frosted Flakes (Zucaritas) de Kellogg's y la Fundación DICK’S Sporting Goods (DSGF).

La secundaria Wiggs fue la anfitriona del evento, al que Tomlinson llegó acompañado de la mascota Tony The Tiger (patrocinador este año del Sun Bowl), y luego de señalar a los estudiantes y profesores la importancia del deporte en las escuelas y el recorte de recursos que se ha presentado en los últimos años en ese nivel escolar, hizo entrega de material deportivo para que los alumnos no dejen de entrenar.

En total, el donativo consta de 500 mil dólares en equipo deportivo.

“Esto es muy importante, por qué, porque todos sabemos de la falta de fondos para el deporte juvenil en estos días, especialmente en secundaria, les están cortando fondos y no pueden adquirir equipo. Así que estos 500 mil dólares van a servir para que los chicos sigan jugando deportes”, declaró el exjugador de los Cargadores de San Diego.

Jugador de las Ranas Cornudas de TCU en su época colegial, con quienes ganó el Sun Bowl en 1998, Tomlinson dijo que al ver la sonrisa de los chicos de la escuela Wiggs recordó cuando él tenía 12 años y tuvo la oportunidad de conocer al corredor de Vaqueros de Dallas, Emmitt Smith, algo que le cambió la vida, pues “me dio confianza, y espero que yo pueda hacer lo mismo por estos chicos, que vean que soy una persona real, no soy un superhéroe, soy como ellos, simplemente tuve la fortuna de realizar mis metas y mis sueños”.

Miembro del Salón de la Fama del NFL, Tomlinson confesó que cuando estaba en la preparatoria los Mineros de UTEP se interesaron en sus servicios e incluso realizó una visita a la frontera y fue una de sus tres opciones para estudiar y jugar en la universidad.

“Preferí estar cerca de mi madre que estaba en Forth Worth, pero siempre hubo algo especial con UTEP e incluso cuando los enfrentábamos sabíamos que teníamos que dar nuestro mejor juego”.