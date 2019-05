Anota juarense Muñoz en título azteca Sub-17

Con gol del juarense Santiago Muñoz Robles, la Selección Nacional Mexicana Sub-17 derrotó 2-1 a Estados Unidos en tiempo extra y se proclamó monarca del Premundial de la Concacaf que se realizó en Bradenton, Florida.

Ya con el boleto al Campeonato Mundial de la especialidad, que tendrá como sede Brasil, ambas selecciones se brindaron en pro de la victoria.

Sólo bastaron algunos segundos después de silbatazo inicial para que la Selección Mexicana tuviera su primera aproximación al arco rival, pero la ofensiva encabezada por Efraín Álvarez vio cómo el primer tiro a la portería de Israel Luna se fue por un costado.

Ante esto, el combinado estadounidense reaccionó de inmediato y el minuto 3 lanzó un potente disparo que fue desviado de gran forma por parte del arquero nacional, Eduardo García.

Al minuto 9, Griffin Yow abrió el marcador con un cabezazo, tras aprovechar que la defensa tricolor se encontraba muy mal parada.

El conjunto azteca no se dio por vencido y ocho minutos después empató el partido.

El juarense Santiago Muñoz la puso en el fondo de la portería con un cabezazo tras una buena asistencia por parte de Álvarez.

A partir de ese momento, el combinado de Estados Unidos dominó el encuentro y se volcó al ataque en repetidas ocasiones, generando jugadas muy claras de gol que no fueron concretadas por su falta de precisión o por las intervenciones del portero mexicano. Completamente abrumados, los mexicanos se fueron al descanso con el empate.

Para la parte complementaria, el desarrollo del juego se mantuvo en la misma tónica, ya que los estadunidenses seguían insistiendo dentro del área mexicana y desde la banca nacional no se implementaba una adecuación táctica que nivelara las acciones.

Cerca del final del partido, los mexicanos apelaron a su orgullo y espíritu deportivo y, al minuto 87, una ofensiva mexicana estrelló el esférico en el travesaño, por lo que los 90 minutos terminaron en empate a uno.

El juego se fue a tiempo extra y en el alargue, al minuto 108, Luna, designado el Mejor Jugador del torneo anotó el gol de la diferencia y el del campeonato en este Premundial de la especialidad. (Con información de marca.com)